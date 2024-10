Roma, nuova maglia rivisitata: la FOTO fa impazzire i tifosi

In attesa del ritorno del campionato, in casa Roma bisogna registrare una bellissima iniziativa da parte della società.

Archiviata questa domenica, di fatto, scatterà il countdown per il ritorno del campionato. Domani sera, infatti, l’Italia di Luciano Spalletti giocherà domani sera contro l’Israele, ma poi la luce dei riflettori sarà di nuovo tutta per le squadre di Serie A.

Tra quelle più monitorate, considerando l’avvio di stagione davvero difficile, bisogna sicuramente inserire la Roma. I Friedkin, soprattutto dopo l’avvicendamento in panchina di qualche settimana fa tra Daniele De Rossi ed Ivan Juric, è finito nel mirino delle critiche per gestione del club giallorosso.

I dirigenti statunitensi, di fatto, sono stati attaccati per non rispettare i valori della Roma. Il punto più basso della gestione dei Friedkin, ovviamente, è stato proprio quando hanno deciso di esonerare Daniele De Rossi. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato con la sfida dello Stadio Olimpico contro l’Inter, bisogna registrare una bella iniziativa da parte della società.

Roma, rivisitata la maglia giallorossa del 1993: la foto

La Roma, insieme all’Adidas, ha deciso di rivisitare la maglia che risale al 1993, ovvero l’anno in cui Francesco Totti si affacciò alla prima squadra. La maglia, ovviamente, avrà come sponsor sportivo l’Adidas.

Mentre il main sponsor, proprio come all’epoca, sarà Barilla. Dalla foto pubblicata su X da Wayne Girard, giornalista, questa maglia costerebbe 79 dollari, ovvero 73 euro. La Roma non ha ancora ufficializzato quando sarà messa in vendita, ma il tutto sembra davvero imminente.