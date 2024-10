Sfida totale Juventus-Napoli: doppio affare improvviso

Sfida totale Juventus-Napoli. Non soltanto per la corsa allo scudetto. Tra bianconeri e partenopei la competizione si sposta anche sul mercato.

Dopo sette giornate di campionato il Napoli di Antonio Conte è primo in classifica con 16 punti. La Juventus di Thiago Motta occupa la terza posizione a 13 punti. Tra le due grandi rivali c’è l’Inter di Simone Inzaghi a quota 14.

La nuova Juventus costruita dall’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, costretta ad inseguire il nuovo Napoli dell’ex capitano e tecnico della Juventus, Antonio Conte. Intrecci tra sport e sentimenti, vendette e rimpianti. Il club di Aurelio De Laurentiis, al di là delle dichiarazioni di rito, punta all’obiettivo massimo poiché quando si ha Antonio Conte in panchina la vittoria è l’unica cosa che conta. Chissà dove l’avrà appreso tale motto il tecnico salentino… Conte ha imposto un cambio profondo all’interno della rosa partenopea durante la passata sessione estiva di mercato. A quanto pare, però l’incontentabile ex tecnico di Juve ed Inter, vuole ancora qualcosa. O meglio qualcuno. Un prospetto che è seguito attentamente anche a Torino, sponda Juventus.

Sfida totale Juventus-Napoli: Giuntoli piazza due colpi

Gennaio 2025 è ancora lontano, ma per tanti è già un pensiero fisso. Lo è sicuramente per Giuntoli e per la Juventus che hanno pagato un dazio pesantissimo alla Champions League.

Bremer out per tutta la stagione è un problema difficilmente risolvibile. Se non attraverso un’entrata di ‘peso’. Opportunità di qualità non ve ne sono molte e quelle poche costano molto. Una porta a Parigi, al PSG e si chiama Milan Skriniar, 29enne centrale sloveno che non sta certo vivendo la sua stagione migliore poiché poco utilizzato dal tecnico Luis Enrique. L’ex Inter intende lasciare Parigi a gennaio e l’Italia è un’opzione possibile. Non vi è soltanto la Juventus dietro il centrale sloveno. Anche Antonio Conte ha puntato il difensore del PSG. In casa Napoli poi vi è anche un prospetto che Giuntoli segue da tempo: Giacomo Raspadori. Per il direttore tecnico bianconero l’azzurro sarebbe il rinforzo perfetto per il fronte offensivo della Juventus orfano, ancora a lungo, di Arek Milik.

Raspadori, come Skriniar, poco utilizzato dal proprio allenatore. Raspadori, insieme a Skriniar, potrebbe sbarcare a gennaio alla Continassa.