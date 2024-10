Subito il nuovo bomber: Juve-Roma, si chiude il sipario

Emergono novità in merito ad uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi giorni per incrementare le scelte offensive a disposizione di Ivan Juric

A prescindere da quelle che sono state e sono ancora le plateali vicissitudini che il popolo giallorosso ha registrato sul piano della gestione tecnico-tattica della prima squadra dell’AS Roma, la tifoseria parrebbe aver inserito anche la sessione estiva del calciomercato tra gli aspetti non propriamente positivi di un’annata sinora a dir poco controversa.

Con una spesa che supera abbondantemente i 100 milioni di euro, i sostenitori capitolini si aspettavano quantomeno di beneficiare di una rosa completa e, invece, i giallorossi si ritrovano ad inizio ottobre con alcuni ruoli sguarniti.

In tal senso basterebbe dare un occhiata al ruolo di terzino destro – percepita come una priorità primaria ad inizio mercato -, dove, dopo la cessione di Rasmus Kristensen e Rick Karsdorp, l’unico innesto giunto a Trigoria risponde al nome di Abdulhamid, il quale per ora sembrerebbe tutt’altro che gradito alla piazza romana.

Impossibile poi non evidenziare la presenza di un solo sostituto per Artem Dovbyk – uno dei pochi acquisiti giallorossi che, per ora, sta rispettando le aspettative generatosi nel corso delle settimane -, il che stupisce, soprattutto considerando che in altri ruoli la Roma si trova quasi ingolfata (basti pensare al ruolo di trequartista/mezz’ala dietro al bomber ucraino, dove in questo momento in ballottaggio ci sono Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dybala e Soulé).

Beto non si muove da Liverpool

Al netto delle piacevoli prestazioni di Artem Dovbyk – il centravanti ucraino si rivelato, oltre ad un efficace finalizzatore, anche capace di legare la fase di costruzione a quella prettamente offensiva, attraverso una sorprendente quantità di sponde precise e puntuali -, alla Roma occorrerà indubbiamente una riserva in più rispetto al solo Shomurodov.

In tal senso negli scorsi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è diventato un tormentone il profilo di un calciatore attualmente in forze in Premier League, che risponde al nome di Norberto Bercique Gomes Betuncal (detto Beto).

Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A, dove ha militato con la maglia bianconera dell’Udinese, le cui caratteristiche (prestanza fisica e una qualità tecnica insospettabile per i suoi 194 centimetri di altezza) potrebbero sposarsi a meraviglia con il sistema di gioco giallorosso.

Tuttavia, secondo TEAMtalk, l’Everton non ha alcuna intenzione di liberarsi del centravanti classe ’98 nel corso della prossima sessione invernale, durante la quale anche la Juventus di Thiago Motta lo aveva puntato per assicurarsi un degno sostituto di Susan Vlahovic.