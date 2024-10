Addio Roma: “Dybala ha già detto sì”

Paulo Dybala sempre più lontano dalla Roma, si prepara un addio definitivo per il calciatore argentino: ci sarebbe già il suo assenso al trasferimento

La permanenza della scorsa estate potrebbe essere stata solo momentanea e al di là del rinnovo di contratto automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze, la cessione può diventare realtà nei prossimi mesi.

Quando sui propri canali social Paulo Dybala ha comunicato a fine agosto la sua permanenza alla Roma, i tifosi sono impazziti di gioia. In un’estate in cui l’entusiasma faticava a decollare, quella sembrava essere la notizia decisiva per risollevare le sorti giallorosse. Quasi un segnale al quale aggrapparsi per ripartire, per ricominciare verso un traguardo comune. In soli due mesi scarsi le cose sono abbondantemente cambiate. Daniele De Rossi non siede più sulla panchina giallorossa, tanto per cominciare e anche Dybala ora non è più così sicuro di restare. L’avvio dell’argentino è stato tutt’altro che esaltante e in 7 presenze ha realizzato appena un gol, quello su rigore contro l’Udinese.

Mai prima aveva avuto uno start così a rilento in Serie A e di certo anche i problemi fisici accusati nell’ultimo periodo non l’hanno aiutato. Il fatto che si sia dovuto fermare anche senza riportare lesioni muscolari ha riaperto un annoso caso intorno a lui. Molti tifosi sono stanchi di vedergli alzare bandiera bianca al primo fastidio e alla lunga questo sta minando il rapporto. Per Dybala sembra esserci la chance di un addio anticipato, se non a gennaio di certo a giugno.

Dybala via dalla Roma: il Galatasaray ha il suo gradimento per giugno

La Roma risparmierebbe volentieri i soldi dell’ingaggio di Dybala per la prossima stagione. L’argentino potrebbe ottenere il rinnovo automatico di un anno al raggiungimento di un determinato numero di presenze e con un cospicuo aumento. Giò con la Souloukou nel ruolo di comando la società si stava guardando intorno per capire come muoversi e le cose non sono cambiate con Ghisolfi.

Alla finestra si è affacciato il Galatasaray, che come riportato dalla stampa turca non disdegnerebbe di mettere a segno un altro colpo importante dalla Serie A. Come riportato dal sito Star.com.tr, i giallorossi di Istanbul avrebbero il gradimento della Joya per un trasferimento a giugno e andrebbe trovata solo la quadratura economica con la Roma (qualora scattasse il rinnovo di contratto e il calciatore non fosse a parametro zero). Se le cose proseguiranno in questo modo, l’ex juventino saluterà di certo la compagnia nei prossimi mesi.