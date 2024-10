Allarme Dovbyk, verdetto UFFICIALE dell’Ucraina

Allarme Dovbyk. Ore di apprensione in casa Roma per le notizie che giungono dal ritiro dell’Ucraina riguardanti il centravanti giallorosso.

Quasi non bastasse l’attesa di una sfida complicata come quella che attende la Roma domenica sera all’Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi, ecco giungere dal ritiro della nazionale ucraina notizie allarmanti riguardanti il centravanti giallorosso Artem Dovbyk.

Il bomber della Roma non ha infatti preso parte alla rifinitura in vista della gara di Nations League che vedrà l’Ucraina affrontare la Repubblica Ceca questa sera alle ore 20:45. Come riportato da fantacalcio.it, è stato il commissario tecnico dell’Ucraina, Serhij Rebrov, nella giornata di ieri ad annunciare il sopraggiunto problema al suo attaccante: “Dovbyk ha avuto un piccolo infortunio, ma spero possa essere a disposizione”, questo l’annuncio reso alla vigilia della gara. Le parole del c.t. ucraino hanno ovviamente messo in allarme l’intero ambiente giallorosso. A Trigoria sono rimasti in attesa di notizie più aggiornate e precise.

Che sono puntualmente arrivate.

Allarme Dovbyk. E’ arrivato il verdetto

E’ sportmediaset.mediaset.it, ad aggiornarci in tempo reale sulle condizioni del centravanti dell’Ucraina e della Roma, Artem Dovbyk.

A Trigoria possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti ucraino della Roma risulta infatti regolarmente iscritto nella lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Repubblica Ceca. Dovbyk c’è e tanto basta alla Roma. La gara di domenica contro l’Inter rappresenta un passaggio fondamentale nella stagione giallorossa e disputarla senza l’attaccante più importante avrebbe potuto avere effetti nefasti. Una bella notizia per Ivan Juric. Finalmente, verrebbe da aggiungere.