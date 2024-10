Allegri dopo Inzaghi: l’addio riscrive il finale

Prima del ritorno del campionato di Serie A, per Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri ci sono delle grosse novità.

Dopo aver pareggiato giovedì scorso allo Stadio Olimpico contro il Belgio, l’Italia di Luciano Spalletti giocherà questa sera contro Israele. Una volta archiviata questa gara della Nazionale italiana, i media si rifocalzeranno di nuovo sulle vicende del campionato di Serie A.

Il prossimo weekend, di fatto, ripartirà la corsa al Napoli di Antonio Conte capolista. Anche perché sono in calendario due gare molto importanti, ovvero Juve-Lazio e Roma- Inter. Queste due partite, di fatto, potrebbero dire molto sul prosieguo dell’intero campionato italiano.

Tuttavia, in attesa del ritorno della Serie A, questi giorni sono stati caratterizzati da diverse indiscrezioni di calciomercato di calciatori ed allenatori. Proprio una di queste riguarda due tra i tecnici italiani più importanti, ovvero il toscano Massimiliano Allegri e l’interista Simone Inzaghi.

Manchester United, Simone Inzaghi ha più possibilità di Massimiliano Allegri di sostituire ten Hag: i dettagli

Come riportato da ‘manchestereveningsnews.co.uk’, le quote di ‘Bet365’ indicano che Michael Carrick è infatti il profilo più plausibile per sostituire Erik ten hag alla guida del Manchester United, visto che il suo ingaggio come nuova guida tecnica dei ‘Red Devils’ è bancata a 5/2. Dopo l’attuale allenatore del Middlesbrough, invece , c’è proprio un assistente del tecnico del Manchester, ovvero Ruud van Nistelrooy ( 4/1).

Tuttavia, in questa speciale classifica di possibili nuovi allenatori del Manchester United ci sono anche due italiani, ovviamente Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Quest’ultimo, almeno secondo queste quote, è il profilo più plausibile: quotato a 18/1. Mentre l’ipotesi che porta a Massimiliano Allegri è bancata a 20/1.