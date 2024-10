Calciomercato Roma, bocciatura Fonseca: il Milan mette la freccia

Calciomercato Roma. Mentre il campionato è quasi pronto a riprendere il suo cammino, parimenti riprendono le voci di mercato sui giallorossi.

Ancora qualche giorno di attesa e sarà nuovamente campionato. Tra sabato 19 e domenica 20 ottobre si svilupperà una giornata, l’ottava di Serie A, che darà risposte importanti. Per tante formazioni.

Anche al Milan di Paulo Fonseca il cui inizio di stagione è stato tutt’altro che convincente. In più di un’occasione la formazione rossonera ha dato l’impressione di ‘esserci’ salvo poi ‘sgonfiarsi’ miseramente nella sfida successiva. Così come la vittoria sull’Inter sembrava potesse rappresentare la tanto attesa svolta, ma anche il dopo derby non ha convinto nessuno, al punto che si è tornati a mettere in discussione il tecnico portoghese. I dirigenti del Milan intendono, però, fare qualcosa per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca che, evidentemente, non può essere additato come l’unico responsabile dei risultati insoddisfacenti della sua squadra. Si pensa di fare qualcosa a gennaio e sembra che un ruolo specifico, ed il suo interprete ideale, siano già stati ‘inquadrati’ dalla Triade rossonera, Furlani, Moncada, Ibrahimovic.

Calciomercato Roma. Il Milan mette la freccia a sinistra

Le novità possibili in casa Milan toccano, seppur marginalmente, anche i piani della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport un profilo seguito dai giallorossi è divenuto obiettivo dichiarato dei rossoneri.

La società di Gerry Cardinale è alla ricerca di un terzino sinistro in grado di far rifiatare Theo Hernandez. E’ Filippo Terracciano l’attuale vice Hernandez, un prospetto che però non ha convinto Paulo Fonseca. Si cerca altro ed il prescelto è Fabiano Parisi, classe 2000, terzino sinistro della Fiorentina. L’ex Empoli è approdato alla Viola nell’estate del 2023 dopo essere stato ad un passo dalla Juventus. Il suo futuro prossimo potrebbe pertanto tingersi di rossonero anche se avere a che fare con il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, non è facile per nessuno.