Calciomercato Roma, retromarcia Juventus: sfida ad alte frequenze

Le prossime mosse della Roma potrebbero creare i presupposti per nuovi intrecci di mercato tra i giallorossi e la Juventus: ecco come

Nonostante siano poche le uscite ufficiali sotto la nuova gestione Juric, qualche linea di tendenza è già possibile desumerla. Il che rappresenta un viatico importante per capire quelle piste che la Roma potrebbe battere in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. In un mosaico ancora tutto da comporre, infatti, la questione riguardante le corsie esterne rappresenta inevitabilmente un tema prioritario in casa giallorossa.

Sotto questo punto di vista, la risoluzione del rebus Zalewski – in un senso o nell’altro – potrebbe rappresentare un autentico crocevia per le strategie di Ghisolfi. Sebbene lo strappo con la società sembri ormai essere alle spalle, la permanenza dell’esterno polacco nella Capitale è tutt’altro che scontata. Il che si coniuga in maniera proficua con l’evolvere della situazione rinnovo. Pur dando maggiore forza contrattuale alla Roma, infatti, l’eventuale rinnovo di Zalewski non ne allontanerebbe l’addio. Da qui i nuovi sondaggi esplorativi effettuati dalla Turchia, ma non solo. Tra le diverse strade percorribili, infatti, nelle ultime ore sembra aver assunto consistenza quella che porterebbe ad un possibile scambio con la Fiorentina per Parisi. Proprio quest’ultimo spunto ci permette di allargare il nostro campo d’osservazione.

Calciomercato Roma, possibile intreccio con la Juventus per Parisi

Per poliedricità, margini di crescita e costo dell’operazione, l’opzione Parisi stuzzica e non poco la Roma. L’ex terzino dell’Empoli sta facendo fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo scacchiere tattico di Raffaele Palladino e la sensazione è che potrebbe partire in caso di offerte soddisfacenti.

Tuttavia, è possibile ipotizzare anche l’inserimento di altri club. Soprattutto se la Roma non dovesse riuscire a mettere le mani su Parisi già a gennaio, ad esempio, non è escluso che prenda quota in estate anche l’opzione Juventus. Del resto i bianconeri hanno seguito da molto vicino l’esterno mancino quando questi militava tra le file dell’Empoli, salvo poi decidere di non affondare il colpo. Se in inverno le priorità della ‘Vecchia Signora’ sembrano essere altre (indirizzate soprattutto alla difesa e all’attacco), diverso potrebbe essere invece il discorso in ottica estiva. Con Cabal oggetto misterioso e Rouhi non ancora pronto, la poliedricità di Cambiaso potrebbe non bastare. Ipotizzare che la Juve decida di effettuare almeno un sondaggio per Parisi, dunque, non sembra affatto una soluzione utopistica.