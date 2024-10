Addio Dybala-Roma a gennaio: tocca ancora alla Joya

Le voci riguardanti il futuro di Paulo Dybala continuano a tenere banca: la presa di posizione che può segnare il definitivo punto di svolta

A meno di una settimana dal fischio d’inizio di Roma-Inter, una quota importante di attenzioni in casa giallorossa è rivolta alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che ha saltato gli ultimi impegni ufficiali della Roma, sta scaldando i motori e dovrebbe rientrare in gruppo già nella seduta di allenamento odierà. Le voci sul futuro del numero 21, però, non accennano a placarsi e potrebbero creare le premesse per nuovi, improvvisi colpi di scena.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025, l’entourage della ‘Joya’ non si è ancora seduta al tavolo negoziale con i giallorossi per trovare la quadra in merito all’eventuale prolungamento. In realtà potrebbe anche non essere costretto a farlo, visto che nel contratto di Dybala è inserita una clausola che permetterebbe al numero 21 di prolungare per un altro anno la sua esperienza nella Capitale in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. Ad agitare le acque negli ultimi giorni, però, sono state soprattutto le indiscrezioni rilanciate in tempi e in modi diversi dalla Turchia.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: continua il pressing del Galatasaray per Dybala

Diversi portali turchi, infatti, hanno evidenziato come il Galatasaray sia interessato a Dybala, per il quale sarebbe pronto un blitz già nelle prossime settimane. Sebbene la Roma non abbia calendarizzato alcun incontro con i dirigenti del club di Istanbul, dalla Turchia caldeggiano con sempre più insistenza il possibile binomio Dybala-Galatasaray.

A fare il punto della situazione sulla questione Dybala è stato anche il giornalista turco Kağan Dursun. Nel rimarcare l’interessamento del Galatasaray nei confronti dell’attaccante argentino, Dursun ha chiosato: “Il Galatasaray è interessato a Dybala da tempo. Mertens andrà via a fine stagione, ci sono anche altri nomi. Se il calciatore intende lasciare la Roma, ci saranno nuovi movimenti in futuro”.