Juventus senza pace: nuovo infortunio e addio a gennaio

Juventus senza pace. Per la formazione di Thiago Motta il campionato ripartirà sabato prossimo con la sfida contro la Lazio di Marco Baroni.

Sabato sera l’Allianz Stadium sarà nuovamente ‘tutto esaurito’ in attesa di vedere una Juventus che si spera vincente. Il pareggio contro il Cagliari non è ancora andato giù e non soltanto per qualche decisione arbitrale ‘discutibile’.

Contro i rossoblù sardi non è stata la solita Juventus, almeno non per l’intera gara. Sabato sera sul prato torinese arriverà una delle formazioni più in forma del campionato, la Lazio di Marco Baroni. Una partita che la Juventus dovrà cercare, in tutti i modi, di vincere perché i tre punti iniziano ad essere già di fondamentale importanza. Il Napoli di Antonio Conte va, e l’Inter di Simone Inzaghi segue a ruota. Una partita non facile e da vincere a tutti i costi. Ma con quale undici scenderà in campo la Juventus di Thiago Motta?

Juventus senza pace. Un altro infortunato per Motta

Dire che in casa Juventus ‘piove sul bagnato’ è quasi un eufemismo. Dalla setata di Lipsia in poi è stata un’autentica mattanza.

Da Bremer a Gonzalez fino a Koopmeiners, la serata tedesca ha lasciato sul campo tre protagonisti assoluti della Juventus di Thiago Motta. In vista della sfida di sabato si devono poi aggiungere lo squalificato Conceicao e McKennie, rientrato in anticipo dal ritiro della nazionale a stelle e strisce. Come annunciato dal c.t. statunitense, Mauricio Pochettino, il centrocampista della Juventus era già arrivato in ritiro con qualche problema. Un problema riguardante la spalla ed ora si teme possa trattarsi di una lesione muscolare. Un problema da prendere con le molle per un centrocampista che anche in questa stagione era dato per partente salvo poi diventare un titolare quasi inamovibile. Weston McKennie è divenuto ormai un elemento ‘incedibile’? Secondo Sisal.it non è esattamente così. La partenza del centrocampista bianconero, a gennaio 2025, è quotata a 4,00. Nonostante il recentissimo rinnovo di contratto, McKennie può quindi lasciare la Juventus.

Partenza assolutamente possibile. Quasi probabile.