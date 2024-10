Milan e Roma l’hanno fatto di nuovo game over Juve

La Roma, prima del ritorno del campionato, è al centro di una notizia di calciomercato che riguarda anche il Milan e la Juve.

Trascorsa questa sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, la Roma è subito chiamata ad un impegno molto difficile. Domenica prossima, infatti, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi.

La Roma, almeno sulla carta, parte sicuramente sfavorita, ma dovrà assolutamente fare di tutto per dare una risposta alle critiche ricevute dopo il ko in Europa League contro l’Elfsborg e il pari in campionato contro il Monza. Anche perché il team di Ivan Juric non può perdere ulteriore dal quarto posto, occupato adesso dalla Lazio.

In questi giorni, dunque, la squadra giallorossa preparerà la gara contro l’Inter, ma la vera attenzione sarà focalizzata sulle condizioni di Dybala ed El Shaarawy. Se Dovbyk non preccupa, infatti, questi due calciatori sono ancora in dubbio per la sfida contro i nerazzurri. Anche se, in attesa della gara contro il gruppo agli ordini di Simone Inzaghi, ci sono delle novità di calciomercato che riguardano la Roma.

Calciomercato Roma, Ghisolfi vuole un vince Dovbyk: si segue anche Jovic del Milan

Come scritto dalla redazione di ‘Leggo.it’, infatti, Florent Ghisolfi è alla ricerca di vice Dovbyk per la prossima sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi monitorati dal dirigente francese, oltre a quelli di Beto e Djuric, bisogna sicuramente inserire quello di Jovic del Milan.

Il centravanti serbo, di fatto, è fuori dai piani di Paulo Fonseca e, dunque, a gennaio potrebbe rappresentare un affare low cost per la Roma. Il club giallorosso, dopo lo scambio di prestiti della scorsa estate tra Abraham e Saelemaekers, è pronto a compiere un altro affare col Milan. Da ricordare che Jovic è stato accostato nei giorni scorsi anche alla Juve, visto che Giuntoli vuole prendere un vice di Dusan Vlahovic.