Paredes-Roma, annuncio di un addio già anticipato: la foto non lascia spazio a dubbi. Data segnata in rosso per il gran ritorno e l’addio ai giallorossi.

La situazione attuale in casa Roma è caratterizzata da polemiche e frustrazioni, sia sul campo che a livello dirigenziale. La squadra ha visto una serie di episodi arbitrali sfavorevoli, culminati nel rigore non assegnato contro il Monza, che ha lasciato la società amareggiata. Il malumore dei Friedkin è palpabile: diversi errori arbitrali hanno penalizzato i giallorossi nelle ultime partite, con l’assenza di tre rigori reclamati contro Empoli, Genoa e Monza.

Il malcontento verso la dirigenza è, in generale, aumentato, specialmente dopo l’esonero di Daniele De Rossi, il cui futuro era già compromesso dalle difficoltà di gioco e risultati deludenti. Il tecnico Juric, subentrato a De Rossi, ha faticato a migliorare la situazione, anche a causa delle assenze chiave, come quella di Dybala. Tuttavia, la Roma è determinata a riprendersi e ad affrontare con decisione le prossime sfide contro l’Inter e la Fiorentina.

Paredes, addio ‘anticipato’ alla Roma: l’annuncio social del padre

In questo contesto, Leandro Paredes sta cercando di riemergere come uno dei punti fermi del centrocampo. Tornato alla Roma nell’estate del 2023 dopo aver lasciato la capitale anni prima, il regista argentino è stato accolto con grandi aspettative, soprattutto per la sua esperienza accumulata al Paris Saint-Germain.

Tuttavia, il suo reinserimento non è stato immediato e ha richiesto tempo. Nell’ultimo anno e mezzo, l’argentino ha alternato prestazioni di alto livello a momenti di difficoltà, anche a causa delle mutevoli dinamiche tattiche. Oggi, con Juric alla guida, il suo ruolo pare lungi dalla centralità di un tempo, al netto di un’importanza mai negatagli all’interno delle dinamiche di rotazioni e spogliatoio, con un ruolo nel garantire equilibrio e fluidità al gioco.

La sortita di Mourinho prima e, soprattutto, di De Rossi, poi, complicano però la sua posizione, anche alla luce di un contratto in scadenza nel 2025. A tal proposito, potrebbe far discutere o, comunque, generare grandi attenzioni la storia Instagram caricata dal padre Daniel (DanielParedes1967), che in queste ore ha re-postato un’immagine del figlio con la maglia del Boca Juniors, al di sopra della quale figura proprio la data “2025”.

Una sorta di annuncio anticipato di un ritorno di Leandro in Argentina? Risposte certe non ce ne sono, ma la situazione su descritta e la mai nascosta volontà di Paredes di far rientro un giorno in patria potrebbero far propendere per una risposta pressoché chiara. Senza mettere in secondo piano una stagione ancora tutta da giocare e durante la quale il numero 16 ha ancora tutte le carte in regola per rivelarsi di grande aiuto, ovviamente.