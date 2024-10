Addio anticipato: si prendono Dybala a gennaio

Emergono rumorose novità in merito al futuro di Paulo Dybala alla Roma. Ecco le ultime sul tanto chiacchierato rinnovo automatico e sulle prospettive delle Joya

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più al centro delle speculazioni riguardanti il mercato dell’AS Roma, sul quale il popolo giallorosso continua a discutere senza soluzione di continuità tra i vicoli della città eterna. La Roma è Dybala dipendente oppure occorre salutare la Joya per sviluppare definitivamente un progetto sostenibile nel lungo periodo?

In tal senso pesano e non poco il valore e il prezzo pagato dalla società giallorossa per il cartellino di Matias Soulé, la cui situazione a Roma sembrerebbe complicarsi minuto dopo minuto: in campo il fantasista argentino appare costantemente braccato dall’opprimente ombra della Joya, la cui presenza ne opacizza inevitabilmente l’estro manifestato a Frosinone lo scorso anno.

La sensazione di dover costantemente lottare per conquistare un posto da titolare – per ora garantitogli soltanto in quelle occasioni in cui il numero 21 è indisponibile – sottrae a Soulé generose dosi di serenità, costringendolo a tentare continuamente la giocata in grado di consacrarlo con la maglia giallorossa.

Ora la città eterna sembrerebbe essersi divisa in due, tra chi crede che una partenza di Dybala non farebbe altro che impoverire la manovra offensiva giallorossa e chi, al contrario, afferma che sia necessario liberarsi della Joya per liberare Matias Soulé da quella frustrante sensazione di precarietà. Nelle scorse ore sono emerse novità sul futuro della Joya.

Dybala in Turchia a gennaio? Il Galatasaray in pressing

Oltre al chiacchierato trasferimento al Boca Juniors – dove probabilmente ritroverebbe l’amico Leandro Paredes – nel corso delle ultime si è fatto un gran parlare di un forte interessamento del Galatasaray, ovvero al diretta concorrente del Fenerbahce di José Mourinho.

I turchi avrebbero infatti intenzione di coprirsi in un ruolo che, attualmente, è giurisdizione di Hakim Ziyech o Dries Mertens, i quali, chi per un motivo e chi per un altro, potrebbero non garantire l’affidabilità richiesta.

Se il gioiello marocchino ex Chelsea non avrebbe rispettato le aspettative della società turca, il fantasista belga ex Napoli inizia ad avviarsi verso una stagione della propria carriera in cui sarà difficile garantire la propria presenza per un’intera stagione.

Ecco che, secondo quanto riportato dalla stampa turca, gli occhi della dirigenza del Galatasaray sono costantemente puntati sulla Joya, il cui rinnovo automatico (pronto a scattare oltre alla 14esima presenza da più di 45 minuti con la maglia della Roma nella stagione corrente) potrebbe non essere particolarmente gradito ai vertici capitolini.