Big di Serie A e addio Roma: il futuro di Pellegrini

Dall’Arabia Saudita alle big di Serie A, ecco cosa potrebbe accadere in casa Roma con Lorenzo Pellegrini.

La Roma, già al centro di polemiche e difficoltà sul campo, si trova ora a dover affrontare una questione interna che potrebbe cambiare il volto della squadra: il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, che negli ultimi anni ha, nel bene e nel male, rappresentato la squadra capitolina, sta vivendo un periodo di appannamento, con prestazioni che non hanno convinto pienamente né i tifosi né la critica.

Questo ha portato a una crescente insoddisfazione tra i sostenitori, che hanno iniziato a esprimere malumore verso il giocatore, considerato uno dei pilastri della squadra fino a qualche tempo fa e adesso vantante uno status ben diverso.

Parallelamente alle difficoltà sul campo, anche la situazione contrattuale di Pellegrini sembra destinata a complicarsi. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, la Roma starebbe valutando se confermare l’attuale ingaggio di 6 milioni di euro annui, una cifra che al momento il club non sembra intenzionato a mantenere senza significative riduzioni.

Calciomercato Roma, doppia ipotesi in Serie A per Pellegrini: Napoli e Juve oltre all’Arabia Saudita

Questo ha alimentato voci sempre più insistenti su una possibile separazione tra il giocatore e la società, con un addio che potrebbe materializzarsi già nell’estate del 2025, qualora la società decidesse di monetizzare una sua eventuale cessione, evitando situazioni ancora più complesse e complicate a ridosso della scadenza.

Un’opzione che parrebbe poter prendere piede prossimamente è quella di un trasferimento verso l’Arabia Saudita, destinazione che negli ultimi anni ha attirato diversi campioni europei grazie a offerte economiche difficilmente eguagliabili dai club del Vecchio Continente. I club sauditi potrebbero essere interessati a un giocatore dell’esperienza e del calibro di Pellegrini, aprendo così la strada a un trasferimento che per la Roma significherebbe un’importante entrata finanziaria.

Solo in secondo piano restano altri scenari, tra cui l’ipotesi avanzata dalla redazione di FantaMaster, relativa agli interessi di Juventus e Napoli. Entrambe hanno mostrato un certo interesse ma, ad oggi, sembrano opzioni meno percorribili, soprattutto per via dei costi elevati dell’operazione e delle difficoltà a trovare un equilibrio economico compatibile con le esigenze delle due squadre. Da non mettere in secondo piano, poi, le stesse volontà di un giocatore che da anni, nonostante tutto, è capitano della Roma e si è sempre detto deciso a prendere decisioni che rendessero primario il suo amore per i giallorossi e il bene della squadra tutta.