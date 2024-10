Calciomercato Roma, addio Premier e firma giallorossa

In casa Roma, prima della gara contro l’Inter di Simone Inzaghi, bisogna segnalare delle novità per uno dei suoi giocatori più importanti.

Dopo la vittoria per 4-1 dell’Italia di ieri sera di Luciano Spalletti contro Israele, di fatto, può ritenersi conclusa la sosta di campionato. Con la giornata di oggi, dunque, è scattato ufficialmente il countdown per il prossimo turno della Serie A, dove la Roma di Ivan Juric è attesa da una gara molto difficile.

I giallorossi, infatti, ospiteranno domenica prossima l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica. La Roma, almeno per quanto riguarda la cosiddetta ‘carta’, parte sicuramente sfavorita, ma dovrà comunque cercare di compiere il colpo grosso.

La squadra agli ordini di Ivan Juric, dopo il pari rimediato in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta, è infatti scivolata al nono posto e non può permettersi di perdere ulteriore dalla zona Champions League. Tuttavia, in attesa della gara contro l’Inter, in casa Roma bisogna registrare delle importanti novità per uno dei perni del gruppo giallorosso: Mile Svilar.

Roma, ingaggio raddoppiato per Svilar: respinto assalto della Premier League

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, la trattativa per il rinnovo dell’estrrmo difensore è ben avviata, visto che sembra davvero cosa fatta il prolungamento del contratto dal 2027 al 2029. Mile Svilar, ovviamente, avrà anche un importante adeguamento, considerando che ora passerà dagli 800mila attuali a 1,8-2 milioni di euro all’anno.