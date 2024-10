Calciomercato Roma, il ritorno del grande ex: annuncio UFFICIALE

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei possibili trasferimenti più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi di Trigoria

La stagione dell’AS Roma, nonostante gli ingenti investimenti compiuti che sembravano annunciare un’annata di svolte decisive, sembrerebbe appartenere ad una fase di transizione, anche e soprattutto a causa del rocambolesco cambio di allenatore compiuto in corsa. Nessuno può escludere a propri la conferma di Ivan Juric per la panchina della stagione 25/26, ma la sensazione è che i giallorossi a partire dal luglio del 2025 possano subire l’ennesima ‘piccola’ rivoluzione, che segua le esigenze di chi siederà in panchina per la stagione successiva.

Una cosa tuttavia è certa… Nel corso dell’estate Florent Ghisolfi ha compiuto un poderoso percorso di ringiovanimento della rosa, portando nella capitale una serie di titolari (o potenziali tali) che possano sostituire i veterani meno longevi. Basti pensare alle varie operazioni che nel corso dei mesi hanno letteralmente circondato Paulo Dybala di possibili eredi, che naturalmente rispondono ai nomi di Tommaso Baldanzi e Matias Soulé.

Nel caso dell’ex trequartista dell’Empoli la somiglianza è talmente spiccata che alcuni telecronisti hanno persino fatto fatica a distinguere la Joya dal numero 35, ma anche nel caso del giovane erede argentino, anche semplicemente per il piede mancino e la nazionalità, i punti in comune non scarseggiano. Dybala non è tuttavia l’unico ad essere stato platealmente accerchiato da successori pronti a far valere la propria condizione fisica e la gioventù… il che farebbe pensare che alcuni ‘senatori’ siano ad un passo dall’addio.

La risposta di Gago al ritorno di Paredes al Boca

Parlando proprio di Argentina e Paulo Dybala appare impossibile non pensare immediatamente a Leandro Paredes, il cui padre, nel corso delle ultime ore, avrebbe postato sui social un indizio plateale sul futuro del figlio. Su IG Paredes Senior ha infatti condiviso una foto del figlio con indosso la maglia del Boca Juniors, in un momento in cui le voci su un suo ritorno in terra natale sono più rumorose che mai.

Tuttavia, ancora più di recente, Fernando Gago – il nuovo allenatore della società argentina, nonché ex centrocampista della Roma – avrebbe detto la sua sul possibile approdo di Paredes in rosa: “In rosa ho i giocatori migliori”. Parole probabilmente più utili a dare fiducia al gruppo, che a comprendere le probabilità che il numero 16 giallorosso faccia rientro nella sua terra di origine.

Basti pensare che la Roma si è già abbondantemente attrezzata nel ruolo dell’ex PSG, grazie all’approdo di Manu Koné – la cui doti tecnico-fisiche stanno emergendo con prepotenza – e di Enzo Le Fée, il quale, grazie alle spiccate qualità palla al piede, si caratterizza per una particolare propensione alla versatilità.