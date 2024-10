Dalla Juve al Napoli: cessione a gennaio già decisa

Per la Juve di Thiago Motta e per il Napoli di Conte, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Una volta saluta la sosta di ottobre con la vittoria per 4-1 di ieri sera dell’Italia di Luciano Spalletti contro Israele, di fatto, l’attenzione dei media e dei tifosi è tornata tutta verso il campionato italiano. Anche perché la Serie A presenta delle gare davvero interessanti.

Le più importanti in calendario sono sicuramente Juve-Lazio e Roma-Inter. Questi due match, di fatto, potrebbero dire molto sul proseguimento dell’intero campionato. Il Milan in crisi di Paulo Fonseca, invece, giocherà in casa contro una delle sorprese di questo primo scorcio di stagione, ovvero l’Udinese.

Mentre il Napoli di Antonio Conte capolista domenica alle 12.30 avrà di fronte a sé un altro team che ha ottenuto degli ottimi risultati in queste prime giornate di campionato: l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, in attesa della sfida contro i toscani, bisogna registrare delle novità di calciomercato che riguardano i partenopei ma anche la stessa Juve di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, anche il Napoli di Conte è su Chilwell del Chelsea: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘The Sun’, infatti, il Napoli di Antonio Conte vorrebbe prendere nella prossima sessione invernale di calciomercato Ben Chilwell. Il laterale, di fatto, è in uscita dal Chelsea e potrebbe trasferirsi nel team partenopeo con la formula del prestito.

Il Napoli, dunque, potrebbe cogliere a volo questa occasione di calciomercato, visto che lo stesso Ben Chilwell ha espresso la volontà di cambiare aria. Il calciatore inglese, infatti, non sta trovando spazio nel Chelsea di Enzo Maresca. Tuttavia, oltre al club partenopeo, sul laterale bisogna registrare anche l’interesse di diverse squadre della Premier League: Fulham, Crystal Palace ed Ipswich Town.

Da ricordare, ovviamente, che nei giorni scorsi erano circolate delle indiscrezioni che accostavano Chilwell anche la Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro dell’esterno.