Infortuni Roma-Inter, il rientro slitta ancora

Per la gara di domenica prossima tra la Roma e l’Inter bisogna registrare un importante aggiornamento sulle condizioni di un calciatore.

Una volta archiviata questa, di fatto, è ormai tempo di pensare al campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo weekend sono in programma delle gare davvero importanti. Una di queste, ovviamente, è quella che riguarda la Roma di Ivan Juric.

Il team capitolino, infatti, ospiterà allo Stadio Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi. Al netto delle difficoltà della gara contro i nerazzurri, però, la Roma dovrà fare di tutto per cercare di fornire un grosso segnale sia ai propri tifosi che all’intero campionato.

Dopo un inizio di stagione davvero problematico, infatti, i giallorossi hanno decisamente qualcosa da farsi perdonare e battere i campioni d’Italia in carica sarebbe davvero una bella risposta a tutte le critiche ricevute in queste settimane. Nel frattempo, proprio in queste ultime ore, in casa Roma bisogna registrare delle importanti novità per la sfida di domenica contro l’Inter.

Roma-Inter, El Shaarawy non riuscirà a recuperare per la sfida di domenica: le ultime

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Stephan El Shaarawy non riuscirà a recuperare per la partita contro la squadra di Simone Inzaghi. Il laterale italiano, infatti, è ancora alle prese con lo stiramento al polpaccio che non gli sta permettendo di allenarsi in questi giorni.

Lo staff sanitario della Roma, dunque, valuterà Stephan El Shaarawy giorno per giorno, considerando anche le sensazioni dello stesso giocatore. Per avere la certezza della presenza di Paulo Dybala con l’Inter, invece, bisognerà aspettare l’allenamento di oggi. Mentre Le Fée, di fatto, è recuperato a tutti gli effetti.