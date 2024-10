Infortunio Dybala: slitta il rientro in gruppo della Joya che doveva tornare ad allenarsi oggi con il resto dei compagni. Non è stato così

Dybala sì o Dybala no? Questa è la domanda che Juric si sta ponendo in queste ore: la Joya, che oggi doveva rientrare in gruppo, non ha svolto il lavoro con i compagni.

Anche oggi Paulo Dybala ha svolto lavoro individuale, aumentando però i carichi dell’allenamento personalizzato. Domani l’effettivo rientro in gruppo per la seduta con il resto dei compagni se tutto dovesse andare per il verso giusto. Un giorno in più, quindi, per essere al meglio e per non rischiare. Domani, insomma, dovrebbe essere il giorno giusto per chiudere in maniera definitiva la questione e rivedere l’argentino con il gruppo.

Infortunio Dybala: domani torna in gruppo

Come ricorderete gli esami ai quali si è sottoposto l’argentino, che ha saltato la trasferta di Monza, non hanno evidenziato delle lesioni. Ma dentro Trigoria, sulla questione, si preferisce non rischiare. Con il rientro del campionato torneranno, pure, le notti europee e la settimana prossima è previsto il match contro la Dinamo Kiev assai importante, soprattutto dopo la sconfitta contro l’Elfsborg, per l’Europa League. La Roma, con 4 punti conquistati fino al momento, deve cambiare marcia anche al di là dei confini nazionali.

Non si hanno invece notizie nel merito per quanto riguarda l’altro convalescente, Enzo Le Fée. Anche se il centrocampista francese ormai è da un po’ di tempo che è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni. Prima aveva tolto il tutore, poi si è rivisto grazie anche alle immagini che la Roma pubblica sul proprio sito ufficiale in merito alle sedute di allenamento. Ma per lui, di problemi, non ce ne dovrebbero proprio essere.