La Roma lo riporta in Italia: vice Dovbyk dalla Liga | ASRL

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Roma proverà a colmare le lacune lasciate dalla sessione estiva di mercato

Dieci punti e appena otto goal realizzati nelle prime sette giornate di campionato rappresentano un bottino davvero magro per la Roma. Chiamata ad una stagione da protagonista per riscattare le ultime annate e tornare finalmente a disputare la Champions League, la squadra giallorossa è stata una delle principali delusioni di questo avvio di stagione. Di sicuro non sono stati d’aiuto i casi Dybala e Zalewski, per non parlare della discussa e discutibile decisione di esonerare Daniele De Rossi per affidare la panchina a Ivan Juric.

I calciatori, ovviamente, ci hanno messo del loro, facendo registrare una delle medie più basse di tiri in porta rispetto ai tiri totali effettuati. Polveri bagnate e incertezze tattiche hanno condotto i capitolini in un guado fangoso, dal quale sono chiamati ad emergere sin dalla partitissima di domenica sera contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Calciomercato Roma, vice Dovbyk in Spagna e sfida alla Juve

Fino a gennaio, tuttavia, la Roma dovrà combattere con le risorse attuali, in attesa che Florent Ghisolfi puntelli la rosa con almeno due rinforzi imprescindibili. Sulle fasce, complici le voci di mercato su Zalewski, in scadenza a giugno, il direttore tecnico giallorosso sta già vagliando diversi profili. Tornando all’attacco, nonostante l’illusorio e inutile gol contro l’Empoli, Eldor Shomurodov ha dimostrato di non essere realmente in grado di vestire i panni di vice Dovbyk per tutta la stagione e non a caso ormai da settimane si parla di diversi profili seguiti (Beto, Djuric e Jovic gli ultimi nomi).

Per quanto riguarda il portoghese dell’Everton, nuova squadra dei Friedkin, si è parlato anche di un interessamento della Juventus, ma l’ex Udinese non è l’unico profilo attenzionato da entrambi i club. Nelle ultime ore, dalla Spagna hanno parlato di un interessamento dei bianconeri per Ante Budimir, ma secondo quanto appreso da Asromalive.it, il nome del croato ex Crotone figura anche nella lista giallorossa, anche se non ai primissimi nomi. Letteralmente rinato in Spagna, il bomber dell’Osasuna non disdegnerebbe un ritorno in Italia, ma solamente in presenza di un’offerta importante per il suo attuale club, al quale si sente molto legato.