Roma avvisata, annuncio UFFICIALE di Spalletti

Il CT della Nazionale apre le porte al giallorosso in un prossimo futuro: le parole sanno tanto di promozione imminente

Arrivato alla Roma nell’ultimo giorno utile della finestra invernale di scambi, Tommaso Baldanzi è stato un investimento non da poco, considerando i 10 milioni di euro spesi per il suo cartellino. Chiamato a dare un po’ di brio alla manovra offensiva giallorossa, con la squadra che aveva appena metabolizzato l’esonero di José Mourinho, il classe 2003 ci ha messo un po’ ad entrare nei meccanismi di Daniele De Rossi, che soprattutto nelle prime partite della sua gestione aveva affidato quasi completamente le chiavi della squadra a Paulo Dybala.

Con la Roma arrivata col fiatone, complice anche il doppio impegno campionato-Europa League, alla fine della scorsa annata, l’ex Empoli ha iniziato il suo primo vero anno nella Capitale con l’intenzione di ‘mettere in crisi’ il suo tecnico nelle sue scelte sull’undici titolare da mandare in campo.

La storia ha raccontato che dopo appena 4 giornate De Rossi è stato allontanato dal suo incarico, con Ivan Juric che ha preso il suo posto propugnando un modulo nel quale, nel ruolo preferito di Baldanzi, sono in 4 a contendersi due maglie.

Il risultato è che finora, per lo meno in Serie A, il fantasista non ha mai trovato spazio dal 1′, pur rendendosi spesso utile a gara in corso. Diverso il discorso con la Nazionale Under 21, di cui Baldanzi è un perno assoluto, e che ha appena conquistato la matematica certezza di partecipare al prossimo Europeo di categoria pareggiando in casa 1-1 contro l’Irlanda.

Spalletti, porte aperte a Baldanzi: le parole del CT

Intervenuto ai microfoni della RAI proprio nell’intervallo della partita degli Azzurrini di Nunziata, Luciano Spalletti ha speso parole al miele per il numero 35 giallorosso. Parole chiare, che lasciano intravedere un futuro davvero roseo per il nativo di Poggibonsi.

“Qui ce ne sono diversi di giocatori bravi. Il lavoro di Viscidi e Di Nunziata è importante perché ci ha messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di venir a far parte del nostro gruppo. Per quello che ha fatto vedere Baldanzi è il più pronto per la Nazionale maggiore”, ha dichiarato il tecnico di Certaldo esponendosi in prima persona sul calciatore capitolino.