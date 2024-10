Roma-Inter, infortunio muscolare in nazionale: big match a rischio

Possibile tegola per il tecnico in vista del big match dell’Olimpico di Roma: il centrocampista è uscito anzitempo dal campo

Una partita pazza, piena di gol, in cui è accaduto davvero di tutto. Tra rimonte e controrimonte, eurogol ed infortuni, Polonia e Croazia non si sono certo risparmiate nella sfida di Varsavia valida per la quarta giornata del Gruppo A di Nations League.

Al festival del gol – il match è terminato con uno scoppiettante 3-3 – ha partecipato anche il giallorosso Nicola Zalewski, che ha siglato il gol del momentaneo 2-3 dando alla Polonia quella speranza di riacciuffare almeno il pareggio concretizzatasi poi col gol del definitivo 3-3 siglato da Szymanski.

La gara, che ha visto gli ospiti reagire subito al gol a freddo della Polonia dopo 5′ andando a segno per ben tre volte tra il 19′ e il 26′, era stata sbloccata da Piotr Zielinski, il centrocampista dell‘Inter non certo nuovo a timbrare il cartellino con la maglia della sua nazionale. Secondo gol consecutivo in due gare per l’ex Napoli, che tuttavia non può gioire nemmeno per il prezioso pareggio ottenuto, che tiene in corsa la Polonia per la seconda piazza nel raggruppamento che vede il Portogallo in testa e la stessa Croazia ad inseguire.

Zileinski stop: il nerazzurro esce per infortunio

Dopo un dribbling su un avversario ed uno scarico laterale a favore di un compagno, il centrocampista si è toccato la parte posteriore della coscia destra. Chiedendo immediatamente il cambio. È dunque finita al minuto 72 la partita del giocatore polacco, sostituito da Kaputska e uscito dal campo stizzito e dolorante.

Non nuovo, soprattutto nella parte iniziale di questa stagione, a problemi muscolari, Zielinski rischia seriamente di non prender parte al big match dell’Olimpico di domenica 20 ottobre tra Roma ed Inter. Sebbene probabilmente non sarebbe stato schierato titolare da Inzaghi, il polacco avrebbe potuto essere un’ottima risorsa in uscita dalla panchina. Nonché calciatore in grado di far rifiatare i titolari in vista del fittissimo calendario che attende i Campioni d’Italia alla ripresa dei campionati dopo la sosta.