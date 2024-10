La Roma è solo un ricordo: il tradimento con l’Inter prende quota

La Roma è solo un ricordo. La società giallorossa lo ha seguito intuendo, ancor prima delle altre, le sue qualità. Il suo futuro, però, è a Milano.

Vi sono momenti che emozionano e che soltanto lo sport può regalare. Emozioni che superano a destra il tifo ed i colori sociali delle passioni. Semplicemente perché appartengono a tutti.

Mancava un quarto d’ora, più recupero, quando Luciano Spalletti ha deciso di mandare in campo Daniel Maldini nella sfida valida per la Nations League tra Italia ed Israele. Oltre vent’anni dopo l’ultima apparizione in maglia azzurra di papà Paolo, e senza dimenticare nonno Cesare, la terza generazione dei Maldini ha esordito con la maglia più iconica, più bella e più tutto. L’emozione del 23enne milanese, e crediamo anche milanista con cotanti familiari, è stata un’emozione ‘generale’. Paolo Maldini, forse il più grande difensore della storia del calcio italiano, nell’occasione ha provato brividi che nessuna delle cinque Champions League vinte con il Milan gli ha mai fatto provare. L’unica ‘anomalia’ è che dopo due straordinari difensori, Cesare e Paolo, Daniel Maldini è talento con spiccate doti offensive. Doti che hanno attirato l’attenzione di tanti club.

La Roma è solo un ricordo. Lo prende Marotta

Daniel Maldini è, ancora per un po’, del Monza, coccolato da quel Adriano Galliani, sommo artefice del Milan delle Meraviglie dove papà Paolo è stato un sublime protagonista.

Il Monza, però, sa già che la prossima estate dovrà salutarlo. E lo stesso Adriano Galliani si sfrega le mani in attesa di un’asta milionaria. Alla domanda: dove giocherà Daniel Maldini la prossima stagione? Ha risposto GoldBet e lo ha ha fatto a chiare…cifre. La Roma lo aveva inseguito la scorsa estate ma ora sembra un obiettivo difficile da raggiungere. Lo dicono i numeri. La società giallorossa è infatti quotata a 15. Il Napoli ed il Milan viaggiano a quota 10. Un po’ meglio la Juventus la cui quota è fissata a 8. l’Inter di Beppe Marotta è in pole position per il giovane milanese, di dinastia milanista. La società nerazzurra è infatti data a 4.

Il tradimento è servito.