Nuovo bomber Roma a gennaio: hanno messo nero su bianco

C’è l’indizio sul possibile arrivo dell’attaccante a Trigoria nella sessione invernale di scambi: colpo dalla Premier

Manca ancora diverso tempo all’apertura della finestra di mercato di gennaio, ma la Roma sta già muovendo le sue pedine per accontentare le esigenze del nuovo tecnico Ivan Juric. Dalla Francia, negli ultimi giorni, sono rimbalzate le voci su un ritorno di fiamma per Edon Zhegrova, l’attaccante esterno del Lille che i giallorossi avevano già bloccato la scorsa estate, ma resta calda un’altra pista. Che porta il club giallorosso attivo anche sul sempre caro mercato della Premier League.

Già visto in Italia con la maglia dell’Udinese nella stagione 2022/23, Beto Betuncal è seguito con interesse da Florent Ghisolfi e dallo staff tecnico. Accostato anche alla Juve, che ha la necessità impellente di trovare un vice Vlahovic, il portoghese è stato messo nel mirino dalla Roma.

Beto, addio Everton: i bookies non hanno dubbi

Arrivato in Inghilterra per 25 milioni nell’agosto del 2023, il lusitano di origini africane è un profilo che piace per la sua forza fisica e la sua velocità. Reduce da una prima stagione di difficile adattamento al calcio inglese, il giocatore ha messo a segno solo tre gol nella sua stagione d’esordio in Premier, fatta di 30 apparizioni in campionato.

Secondo quanto riportato dal sito esperto di scommesse ‘Sisal.it‘, l’addio all’Everton nel mercato di gennaio si paga ‘solamente’ 3,50 la posta. Un chiaro indizio che la possibilità di strappare il calciatore ai Toffees non è poi così impossibile. Il club giallorosso resta alla finestra, pronto ad affondare il colpo con l’approssimarsi della fine dell’anno solare. Si parla di un investimento non inferiore ai 20 milioni, considerando la necessità dei britannici di non registrare a bilancio una sanguinosa minusvalenza.

Giova in ogni caso ricordare che da Oltremanica sarebbero già arrivate le smentite di rito sull’eventualità di una cessione del bomber a gennaio 2025. L’Everton, il cui pacchetto di maggioranza è stato acquisito proprio dalla famiglia Friedikin qualche giorno dopo l’esonero di De Rossi, non naviga in acque tranquillissime in Premier, ma la sinergia ‘de facto’ col club capitolino potrebbe favorire i disegni di mercato della Roma.