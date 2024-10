Ritorno immediato alla Roma: i Friedkin hanno deciso

In casa Roma, in attesa della gara contro l’Inter di domenica prossima, bisogna registrare delle importanti novità .

La Roma di Ivan Juric, una volta salutata la sosta del mese di ottobre, sta entrando nel vivo nella preparazione di una gara molto importante per il prosieguo della sua stagione. Domenica prossima, infatti, la squadra giallorossa ospiterà allo Stadio Olimpico l’Inter guidata da Simone Inzaghi.

La gara contro i nerazzurri, ovviamente, porta con sé tantissime insidie, ma la Roma deve assolutamente fare punti. I giallorossi, al momento noni in classifica, non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League, la quale dista ora tre punti.Proprio per questo motivo, Ivan Juric spera che la sua squadra contro l’Inter risponda presente.

Per il tecnico croato, fortunatamente, sono arrivate delle ottime notizie da Trigoria, visto che Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Anche se, prima della gara contro l’Inter, in casa giallorossa bisogna registrare un importante aggiornamento dal punto di vista dirigenziale.

Roma, Claudio Fenucci potrebbe tornare come CEO: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, i Friedkin starebbero pensando di sostituire Lina Souloukou (che si è dimessa da CEO del team capitolino qualche settimana fa) con Claudio Fenucci.

Per quest’ultimo, di fatto, sarebbe un ritorno alla Roma, visto che è stato già un dirigente giallorosso dal 2011 al 2014. Dopo l’esperienza romanista, invece, Claudio Fenucci è diventato uno degli uomini di fiducia di Joey Saputo, ovvero il presidente del Bologna.