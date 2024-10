Roma-Inter, da Dybala a Zielinski: chi è pronto per il big match

Paulo Dybala e Piotr Zielinski sono i due dubbi in vista del big match di domenica tra Roma e Inter. Juric e Inzaghi fanno la conta di chi è a disposizione

In casa giallorossa si aspetta di capire se la Joya potrà essere titolare all’Olimpico, dopo aver saltato l’impegno con la nazionale argentina. Dopo la trasferta con l’Elfsborg, Dybala ha alzato bandiera bianca, pur non avendo riportato lesioni muscolari.

Domenica arriverà la maxi sfida con l’Inter e per la Roma si tratta già di un dentro o fuori. La situazione di Juric non è del tutto tranquilla e i risultati devono aiutarlo per avere conferme. Le voci sul ritorno di De Rossi hanno fatto più di una volta il giro della città e al di là della facciata l’attuale tecnico sente la pressione di dover dimostrare qualcosa. Per affrontare un peso massimo come la squadra di Inzaghi, Juric dovrà avere a disposizione tutti i giocatori migliori. Dall’infermeria sta tornando anche Paulo Dybala, grande assente con Venezia e Monza e imprescindibile per la qualità da esprimere in campo.

Si era parlato di un ritorno in gruppo per la Joya già da inizio settimana e invece fino a ieri il suo lavoro è stato personalizzato, pur con aumento dei carichi. Da oggi dovrebbe riprendere gli allenamenti con i compagni, iniziando a forzare i ritmi e mettendo alla prova la coscia indolenzita. Non c’è stata nessuna lesione in Svezia ma solo un indurimento e questo dovrebbe portarlo ad essere regolarmente in campo dal 1′ all’Olimpico.

L’Inter ha il problema Zielinski: Inzaghi ne valuta le condizioni

Sul lato Inter anche Inzaghi ha i suoi dubbi da sciogliere. Ieri sera, nella sfida tra Polonia e Croazia, terminata 3-3, Piotr Zielinski si è infortunato ed è uscito anzitempo dal campo (74° minuto).

Il ct della Polonia Probierz, a fine gara, ha risposto alla domanda sulle condizioni del centrocampista a Tvp Sports, rassicurando i tifosi nerazzurri: “L’infortunio? Un problema piuttosto lieve. Non c’era motivo di prendere dei rischi e per questo motivo l’ho sostituito”.

Lo stesso Zielinski, a caldo dopo il match aveva dichiarato: “Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione”. La sua presenza contro la Roma non dovrebbe essere quindi a rischio e considerando anche l’impegno di Champions di settimana prossima, con il turn over potrebbe trovare spazio, se non dal 1′ almeno in corsa.