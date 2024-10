Roma-Inter, UFFICIALE: bomba Dybala da Trigoria

Ieri era slittato il rientro: oggi invece le notizie che arrivano su Paulo Dybala fanno tirare un sospiro di sollievo. Le ultime da Trigoria

Continua a lavorare la Roma in vista della gara contro l’Inter di domenica sera. Una gara fondamentale, che arriva in un momento che sappiamo tutti è un po’ così: quando c’è la sosta si ritorna poi in campo senza particolari certezze. Ma la certezza, Juric, forse ce l’ha.

Sì, perché oggi Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia della Joya, che doveva già iniziare rientrare in gruppo e che invece ha aspettato un altro giorno per essere certo di stare bene, dopo il problema fisico che lo aveva costretto a saltare la gara contro il Monza prima dello stop per le nazionali.

Dybala ha lavorato con i compagni

Non sappiamo se Juric lo manderà in campo dal primo minuto. Oggi, nell’intervista che il tecnico ha rilasciato al Corriere dello Sport ha parlato di gestione del calciatore: non vuole mandarlo in campo se non è al cento per cento per rischiare, poi, di perderlo per molto tempo. Quindi è una decisione che arriverà solamente nelle ore precedenti alla partita. Ma sappiamo benissimo che esiste una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala, anche se l’apporto della Joya in questa prima fase della stagione, anche per via dei problemi fisici, non è stato dei migliori.

Vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi giorni di allenamento. Vedremo se tutto andrà per il verso giusto come molti sperano e come soprattutto anche Dybala spera. Non c’è altro da segnalare da Trigoria, tutti gli altri hanno lavorato agli ordini del tecnico così come Le Fée: anche lui si è messo alle spalle tutti i problemi fisici delle scorse settimane e si candida per una convocazione. Difficile che il francese possa scendere in campo dal primo minuto.