Un ‘fenomeno’ al VAR per Roma-Inter: designazioni UFFICIALI

Comunicate ufficialmente le designazioni arbitrali per la sfida tra Roma e Inter. La tifoseria giallorossa trema dopo i recenti episodi

La partita tra Roma e Inter, nonostante il periodo dell’anno dove solitamente si fatica ad avanzare delle sentenze, potrebbe risultare più esemplificativa del previsto, a causa di una serie di rebus da risolvere tanto sulla Roma, quanto sull’Inter.

Da una parte ecco una Roma che, soprattutto considerando la qualità dell’avversario e la conseguente mancata delusione in caso di sconfitta, potrebbe ritrovarsi ad affrontare il match con una sorprendente leggerezza mentale, ma a cui molti punteranno la lente di ingrandimento per osservare come i giallorossi affronteranno il primo vero big match dell’era Juric; dall’altra ecco un’Inter ancora frastornata da un inizio di stagione frenetico e inaspettato, nel quale Napoli e Juventus hanno dimostrato di poter togliere qualche ora di sonno al tecnico piacentino.

In particolare in un campionato in cui le piccole stanno sottraendo svariati punti alle grandi, gli scontri diretti potrebbero risultare decisivi, il che caricherà di ulteriore significato la prestazione della squadra arbitrale.

Di Bello al VAR: Mourinho lo attaccò pubblicamente

In particolare in seguito ad alcuni degli episodi arbitrali più discussi di sempre. La sfida tra Roma e Inter sarà intrisa di un particolare timore per gli scivoloni arbitrali, anche e soprattutto considerando che le rispettive tifoserie – la cui soglia di sopportazione agli errori si è assottigliata esponenzialmente con il VAR – sono già su piede di guerra.

La squadra arbitrale è stata da poco comunicata ufficialmente: come arbitro ufficiale ecco Davide Massa; a svolgere il ruolo di quarto uomo Feliciano; come guardalinee Carbone e Peretti; al VAR Di Bello e all’AVAR Di Paolo.

Se avete seguito assiduamente le avventure dell’AS Roma nel recente passato non potrà esservi sfuggito il nome di Marco Di Bello, il cui storico con i giallorossi fu macchiato in maniera indelebile a causa di una prestazione definita con aggettivi poco gentili da José Mourinho.

Si trattava di un Napoli-Roma, giocatosi nell’aprile del 2022 e terminato per 1-1, durante il quale lo Special One definì sarcasticamente Di Bello – anche in quell’occasione occupato al VAR – un ‘fenomeno’, pero poi affermare nel post partita: “Il campionato si decide se gli arbitri sbagliano a favore di squadre che lottano per vincere lo scudetto e mi sembrava impossibile. Il signor Di Paolo e Di Bello (l’uomo al Var, ndr)mi hanno fatto vergognare di essere qui”.

Anche con Massa i giallorossi non collezionano ricordi particolarmente felici nel breve periodo, ad esclusione di una vittoria proprio contro l’Inter nel 2022.