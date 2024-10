Calciomercato Roma, rescissione e firma gratis

Calciomercato Roma, rescissione immediata e firma gratis: il club giallorosso e il giocatore non sono mai stati così lontani

Un addio certo, scritto, scontato. La Roma e il giocatore non sono mai stati così lontani. E gennaio è dietro l’angolo, quindi il saluto si avvicina davvero. Ormai, di dubbi, stando anche alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, non ce ne stanno più.

Parliamo ovviamente di Leandro Paredes: il centrocampista, che poco è stato utilizzato in questa prima parte di stagione e che domenica contro l’Inter dovrebbe partire, di nuovo, dalla panchina, è vicino a quanto pare al ritorno in Patria. Il Boca Juniors di Gago spinge forte per il centrale, e siccome dentro la Roma lo spazio è quello che è, lo abbiamo capito, allora un addio, con annesso risparmio sull’ingaggio, sembra davvero essere solamente questione di tempo.

Calciomercato Roma, Paredes via gratis

Sì, perché sempre sul quotidiano romano si legge che la Roma non guadagnerà nulla dalla cessione di Paredes. Tradotto vuole dire che l’argentino sarà liberato e quindi firmerà con il Boca Juniors – potrebbe farlo con chiunque, ma non sembra ci siano altre soluzioni all’orizzonte – a parametro zero.

La Roma, in ogni caso, “incasserà”, se vogliamo utilizzare comunque questo termine. Il suo stipendio di 4milioni di euro netti all’anno non verrà versato più sul conto corrente del giocatore argentino, quindi il risparmio sarà comunque importante. Leandro ha bisogno di giocare e vuole giocare di più per non uscire dal giro della nazionale. Ha giocato sì contro la Bolivia, ma senza minutaggio nel club il posto potrebbe anche essere a rischio. Quindi meglio andare sul sicuro, in un club dove potrebbe realmente dire ancora la sua. In poche parole, alla fine della fiera, l’addio è solamente questione di tempo. Poco più di due mesi, la finestra di mercato di gennaio è assai vicina.