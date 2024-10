Calciomercato Roma, un ex Fiorentina al posto di Paredes

In casa Roma, prima della gara contro l’Inter, bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Salutata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, la luce dei riflettori è tutta rivolta verso il campionato di Serie A. Anche perché in calendario ci sono delle partite molto importanti.

Una di queste è sicuramente la gara di domenica prossima tra la Roma e l’Inter. Dopo il pari con il Monza, di fatto, i giallorossi devono fare di tutto per cercare di compiere l’impresa di battere i campioni d’Italia in carica.

La Roma, infatti, è nona in classifica con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta. Tuttavia, in attesa della gara contro l’Inter, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, Boca Juniors su Lucas Torreira: ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il Boca Junior starebbe pensando a Lucas Torreira come possibile colpo per il Mondiale per Club. L’ex Fiorentina, ora al Galatasaray, potrebbe prendere il posto di Leandro Paredes.

In queste ultime settimane, infatti, si è parlato molto del possibile passaggio del centrocampista giallorosso al Boca Juniors. Lo stesso Paredes ha ammesso che sarebbe bellissimo giocare il Mondiale per Club.