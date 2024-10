Calciomercato Roma, via libera con la clausola: 20 milioni

Calciomercato Roma, arrivano conferme sull’interesse dei giallorossi per il colpo sulla corsia. Per l’esterno servono 20 milioni di euro

La Roma svolta a destra. Sì, perché a Juric serve un elemento in grado di giocare da quella parte. Come vi abbiamo raccontato in più di un’occasione, il solo Celik – visto che Saud è ancora acerbo – non può bastare per affrontare un’intera stagione.

Questo è un buco dentro la rosa giallorossa, ecco perché Ghisolfi sta vagliando varie soluzioni. Ieri il nome è spuntato fuori dalla Spagna, questa mattina invece un certo interesse dei capitolini è confermato dalla Gazzetta dello Sport in edicola. Il profilo è quello di Oscar Mingueza del Celta Vigo.

Calciomercato Roma, 20 milioni è la clausola

Venticinque anni, due gol e 4 assist in questo avvio di stagione, Mingueza ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Di questi, la metà, finirebbero nelle casse del Barcellona si legge sul quotidiano. Lo stipendio invece è alla portata, assolutamente: parliamo di meno di un milione di euro per ora, ma sotto questo aspetto la Roma potrebbe offrire qualcosa di più importante per convincerlo, nel caso, ad accettare la corte dei giallorossi.

Insomma, più si avvicina il mercato di gennaio e più si fanno insistenti le voci di un possibile colpo sulla corsia. Da qui ai prossimi mesi, comunque, potrebbe succedere di tutto, anche che il saudita arrivato nel corso della scorsa estate e che ha fatto capire di avere delle buone qualità fisiche – ma poco oltre – cresca e dimostri di poterci stare nel gruppo giallorosso. La Roma lì ha preso anche Sangaré, ma è un giovanissimo che sta giocando per il momento con la Primavera di Falsini. Serve gente pronta, quindi, per raggiungere gli obiettivi, e Mingueza potrebbe essere, effettivamente, un profilo adatto per Juric.