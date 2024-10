Due big si allenano a parte prima della Roma: Inzaghi trema

Roma-Inter, doppio spavento per Inzaghi: i due big si allenano a parte a pochi giorni di distanza dalla sfida ai giallorossi di Juric.

La ripresa della Serie A, dopo la pausa per le Nazionali, porta subito uno scontro di grande rilevanza: Roma-Inter. Il match, che si terrà il 20 ottobre allo Stadio Olimpico, promette di essere decisivo per il cammino di entrambe le squadre. La Roma, allenata da Ivan Juric, è in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione altalenante, mentre l’Inter di Simone Inzaghi vuole continuare la sua corsa ai vertici della classifica.

Le notizie più recenti sul fronte Inter si concentrano sugli infortuni che hanno condizionato le scelte di formazione di Inzaghi. Piotr Zielinski, alle prese con un infortunio muscolare, non sarà disponibile per la sfida contro la Roma e il suo rientro sarà valutato giorno per giorno.

L’assenza del centrocampista polacco priva l’Inter di una pedina importante da un punto di vista tecnico e delle rotazioni di Inzaghi. Un altro nodo riguarda la condizione del canadese Buchanan, il cui rientro in squadra è ancora incerto a causa di un infortunio subito a settembre. Inzaghi ha deciso di non forzare i tempi, optando per un ritorno graduale del giocatore.

Lautaro e Taremi si allenano a parte: le ultime prima di Roma-Inter

Tuttavia, ci sono buone notizie per i tifosi nerazzurri, anche stando all’ultimo report a cura di Sky Sport: Nicolò Barella, che aveva accusato problemi fisici prima della pausa, è tornato ad allenarsi regolarmente.

Lautaro Martinez, al ritorno dagli impegni internazionali, ha seguito un allenamento differenziato per precauzione, ma le aspettative sono che sarà regolarmente in campo, formando il solito tandem offensivo con Marcus Thuram. Oltre all’argentino, anche Mehdi Taremi è tornato dalle Nazionali.

Motivo per il quale, proprio come nel caso di Lautaro Martinez, l’ex Porto si sta allenando a parte. Non una brutta notizia, però, quanto, invece, una mera necessità per gestire il rientro dagli impegni lontani da Milano. Sia Taremi che Lautaro Martinez, ad ogni modo, torneranno a lavorare con il resto del gruppo nella giornata di domani.