Infortunio Dovbyk, allarme a Trigoria per Roma-Inter

Emergono spiecevoli novità in merito alle condizoni di Artem Dovbyk, la cui presenza risulta imprescindibile per affrontare a piene potenzialità l’Inter di mister Inzaghi

A causa dei bislacchi ribaltamenti di equilibri manifestatosi nel corso delle prime giornate della massima lega italiana, la sfida tra Roma e Inter si sta caricando di ulteriore significato, poiché è dall’andamento di questo match che svariati appassionati e tifosi potranno iniziare a comprendere più chiaramente lo stato di salute di due delle società più importanti del campionato.

Ivan Juric giungerà all’appuntamento con la corazzata nerazzurra (nelle ultime sfide è apparsa sempre meno come solida, in particolare sul piano difensivo) di Simone Inzaghi indubbiamente meno carico di responsabilità rispetto al tecnico piacentino, la cui debacle potrebbe significare una temporanea fuga di Antonio Conte e del suo Napoli.

Perdere contro l’Inter non sarebbe di certo la reprimenda più severa che i tifosi giallorossi vorranno recriminare al club e, al contrario, un pareggio o una vittoria verrebbero di certo percepiti come risultati positivi.

Vi sono tuttavia una serie di temi all’ordine del giorno da chiarire per comprendere le potenzialità che i giallorossi potranno schierare in campo, in particolare in relazione alla fase offensiva. Le precarie condizioni di quelli che, almeno per il momento, appaiono come due fari imprescindibili dell’undici titolare – naturalmente facciamo riferimento a Paulo Dybala e Artem Dovbyk – potrebbero minare nel profondo il potenziale offensivo dei giallorossi.

Infiammazione al ginocchio per Dovbyk: Juric trema

Se per il fuoriclasse argentino in maglia numero 21 pare che l’emergenza sia apparentemente rientrata – Dybala ha saltato le ultime due partite di campionato e non si è unito al gruppo dell’Argentina di Messi per assicurarsi la presenza nel big match con l’Inter (ricordiamo che, nell’ultima vittoria giallorossa contro i nerazzurri, fu proprio la Joya a segnare uno dei due gol, spedendo in rete un piccolo capolavoro balistico di controbalzo) – per quanto concerne Artem Dovbyk pare che la tanto chiacchierata infiammazione al ginocchio potrebbe causare più grattacapi del previsto.

Uscito stremato nel match tra Ucraina e Repubblica Ceca, Dovbyk è tornato nella capitale per fare lavoro di scarico e, nell’ultimo allenamento, non ha lavorato in gruppo. Per lui terapie per tastare la situazione del ginocchio e, nel pomeriggio, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, verrà valutata definitivamente la condizione del bomber ucraino.