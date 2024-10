Le Fée ha stregato Juric: fuori il titolarissimo

Il 24enne francese, sparito dai radar dopo le prime due giornate, si candida ad un posto da titolare nell’immediato futuro: ecco chi rischia

È uno dei volti nuovi della Roma di questa stagione. È stato uno degli investimenti più consistenti della schizofrenica campagna acquisti del club giallorosso, completata in tutte le sue pedine solo l’ultimo giorno della finestra di scambi. Arrivato nella Capitale dal Rennes per la bellezza di 23 milioni di euro, Enzo Le Fée aveva iniziato da titolare la sua nuova avventura alla Roma sotto la guida di Daniele De Rossi.

L’avvicendamento in panchina ma soprattutto l’infortunio al collaterale del ginocchio che lo ha colpito durante la gara casalinga con l’Empoli lo hanno di fatto messo fuori causa fino all’ultima gara di campionato col Monza, dove ha quanto meno riassaggiato la panchina. Recuperato completamente durante la sosta, il transalpino si candida ora ad una maglia da titolare per il big match con l’Inter. Il calciatore sembra intenzionato a mettere in crisi Ivan Juric nella scelta degli interpreti di centrocampo che se la dovranno vedere coi fortissimi omologhi in maglia nerazzurra.

In questo senso, il quotidiano ‘Repubblica‘ ha dipinto un quadro in cui Le Fée potrebbe a breve diventare uno dei preferiti del tecnico croato. Questioni di caratteristiche e di adattabilità ai dettami tattici dell’ex allenatore di Torino e Verona. Qualora Juric decidesse di lanciarlo dal primo minuto contro i Campioni d’Italia però, qualcuno dovrà fargli spazio. L’indiziato numero uno è uno dei veterani del gruppo giallorosso.

Le Fée scala le gerarchie di Juric: ecco chi rischia il posto

Secondo il succitato giornale, il centrocampista transalpino avrebbe fatto breccia nel cuore dell’allenatore croato. Che lo ha studiato, ne ha analizzato i movimenti in video per confrontarli con quelli dei mediani che ha avuto nella precedente esperienza granata. Le Fée, pur senza aver giocato neanche un minuto sotto la sua guida, potrebbe essere in proiezione uno dei titolarissimi del centrocampo giallorosso.

Ad ogni modo sembra improbabile che Juric possa schierarlo da titolare già contro la temibile formazione nerazzurra ma, considerando anche il fittissimo calendario alle porte, la promozione sembra imminente. Nel borsino dei candidati a far spazio al talento francese, il quotidiano esclude che dal novero dei ‘retrocessi’ alla panchina possa esserci Lorenzo Pellegrini. Anche in virtù delle parole al miele spese da Juric nei confronti del capitano nella recente intervista al ‘Corriere dello Sport’.

L’inidiziato numero uno sembra dunque Bryan Cristante, altro giocatore non esattamente nelle grazie di parte del pubblico romanista, che potrebbe accomodarsi in panchina per un centrocampo che avrebbe magari meno sostanza e disciplina tattica, ma più tecnica ed imprevedibilità.