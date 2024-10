Nuovo bomber Roma, il sì dei Friedkin sblocca l’affare: così cambia tutto

Da semplice suggestione, il suo profilo è diventato un’opportunità concreta per Roma e Juventus: non è ancora detta l’ultima parola

In una sessione invernale di calciomercato che si preannuncia densa di significative novità, la parola ‘occasione’ rappresenterà un vero e proprio mantra per i club italiani alla ricerca di qualche pedina utile a completare i rispettivi reparti.

Ne sa qualcosa la Roma che, oltre a guardare al mercato degli esterni, ha cominciato a sondare ormai da tempo l’opportunità di fiondarsi su un vice Dovbyk. Con il solo Shomurodov come attaccante di ‘scorta’ rispetto all’attaccante ucraino, Ghisolfi vorrebbe regalare a Juric un altro numero 9 in grado di far tirare il fiato all’ex bomber del Girona. Idea che chiaramente andrà coniugata con riflessioni importanti sui termini di un’operazione che comunque non potrà sforare certi parametri. Meglio ancora se concretizzabile con formule di pagamento che non prevedano un esborso importante in tempi brevi. Condizione – quest’ultima – a cui non sarebbe propenso ad aprire l’Everton, piuttosto recalcitrante a privarsi con la formula del prestito di Beto, oggetto del desiderio non solo della Roma, ma anche della Juventus.

Calciomercato Roma e Juventus, dall’Inghilterra: per Beto non è ancora finita

Sia l’area tecnica giallorossa che Cristiano Giuntoli, infatti, si sono resi protagonisti di sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno e valutare la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, nei giorni scorsi era trapelata dall’Inghilterra l’indiscrezione secondo cui i Toffees avrebbero letteralmente chiuso la porta all’ipotesi di privarsi di Beto a gennaio, sia a titolo definitivo che in prestito.

Secondo quanto riferito dal giornalista Joe Thomas, però, lo scenario non andrebbe posto in questi termini. Intervenuto sul canale YouTube ‘Royal Blue’, il giornalista di Liverpool Echo ha infatti rivelato: “Sembra che Beto possa ritrovarsi in fondo alla gerarchia degli attaccanti dell’Everton una volta che questi saranno tutti in piena forma. Quindi deve procurarsi un’opportunità o crearsi un’opportunità per impressionare: non sarei così sorpreso se l’Everton fosse disposto ad ascoltare offerte per Beto a gennaio nel caso in cui le condizioni fossero vantaggiose”.