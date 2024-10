Vlahovic subito via dalla Juventus: la maxi offerta è realtà

Al centro di molte voci di calciomercato, Dusan Vlahovic non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus. L’ipotesi di un suo addio è sempre più credibile

Nonostante i cinque gol totalizzati nelle ultime tre apparizioni ufficiali con la maglia della Juventus, per Dusan Vlahovic non è stata una sosta ‘tranquilla’. Oltre alle polemiche sollevate dall’errore sotto porta che avrebbe permesso alla compagine di Thiago Motta di chiudere la gara contro il Cagliari, l’attaccante serbo è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di calciomercato.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato, l’ex bomber della Fiorentina fino a questo momento ha rispedito al mittente le varie offerte messe sul piatto dalla Juventus. L’intenzione della ‘Vecchia Signora’ – con Giuntoli che vorrebbe trovare la quadra in tempi relativamente brevi – sarebbe quella di prolungare il contratto dell’attaccante serbo, spalmandone l’ingaggio su più anni. Quella che si sta per materializzare, in sostanza, è una vera e propria partita a scacchi dal contenuto tutt’altro che scritto che potrebbe tirare in ballo nuovi attori protagonisti. Uscendo per un attimo fuori da quest’improvvida metafora, non è escluso – ad esempio – che sulle tracce di Vlahovic si possano mettere dei club a cui l’attaccante bianconero è stato già accostato in passato. Tra tutti, occhio all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal esce allo scoperto per Vlahovic: offerta da 60 milioni

Secondo quanto evidenziato da ‘Top Calcio 24’, infatti, il club londinese sarebbe intenzionato a far recapitare dalle parti di Torino un’offerta da circa 60 milioni di euro per il cartellino di Vlahovic. Nonostante i dubbi iniziali, l’Arsenal avrebbe infatti individuato in Vlahovic il profilo giusto al quale consegnare le chiavi del suo attacco.

Dopo aver tentato invano di convincere il serbo tre anni fa, dunque, l’Arsenal sarebbe intenzionato a riannodare i fili del discorso con l’attuale numero 9 Juventus, per il quale sarebbe pronta una proposta da circa 10 milioni di euro annui di ingaggio. Non si tratta di una cifra banale, visto che i Gunners non si discosterebbero dall’offerta con la quale la Juve vorrebbe trovare la quadra per il rinnovo, che però verrebbe estesa su una durata complessiva del contratto più estesa. Chiaramente – laddove dovesse essere confermato – l’inserimento dell’Arsenal metterebbe Vlahovic in una posizione di forza nelle negoziazioni con la Juventus. Trattative per il prolungamento del contratto che allo stato attuale della situazione non hanno fatto registrare significative novità.