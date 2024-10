Balotelli in Serie A, UFFICIALE: hanno chiuso

Balotelli in Serie A. E a volte ritornato. Nomi e volti che sembrano scomparsi nelle nebbie, riappaiono quasi magicamente nel nostro campionato.

Ha girato e rigirato campi di calcio sparsi in mezzo mondo. Una carriera costellata di pochi picchi che hanno lasciato intravedere un talento vero.

Mario Balotelli, classe 1990, fisico possente ed un talento probabilmente buttato, in larga parte, via. L’agente olandese Mino Raiola ha costruito il suo personaggio e lo ha sempre collocato in squadre di primissimo livello. Ma le risposte dell’attaccante non sempre hanno convinto. Gli anni sono passati, e gli ultimi tra un flop all’altro. Mino Raiola non c’è più ed anche di Mario Balotelli era rimasto un ricordo sfocato. Fino a quando la nostra Serie A si è ricordata dell’ex azzurro, nerazzurro, rossonero, e tanto altro ex. Il Genoa sta attraversando un momento decisamente difficile. L’inizio di questa stagione sembra avere poco a che fare con l’ottima annata passata della formazione di Alberto Gilardino. Tre sconfitte consecutive ed un numero di infortunati che la metà bastavano rendono complicata la situazione della formazione rossoblù.

E per qualcuno Mario Balotelli può essere la soluzione giusta.

Balotelli in Serie A: il Genoa chiude

Quando si parla di Mario Balotelli le opinioni si spaccano. Sempre. Ed è così anche al Genoa. Da una parte c’è chi lo vuole, Zangrillo e Gilardino, ritenendolo un grande colpo che può dare tanto ai Grifoni, dall’altra l’area tecnica che non ritiene il 34enne nato a Palermo il rinforzo giusto per il Genoa.

Agente dell’ex attaccante azzurro è oggi Enzo Raiola e le sue parole inquadrano il momento: “Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l’ora. Dopo il match contro il Bologna capiremo se si può concludere o no“, queste le sue parole riportate da eurosport.it. La trattativa tra il Genoa e lo svincolato Mario Balotelli sembra essersi arenata, almeno momentaneamente. Di parere diverso il portale di scommesse Sisal dove il Genoa non compare più come quota il che equivale a dire che la trattativa è data quasi per chiusa.

La Serie A sembra quindi pronta a riabbracciare Mario Balotelli ed il Genoa, la sua nuova famiglia, a dargli l’ennesima opportunità. Da non buttare via.