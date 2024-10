Calciomercato Roma, incontro con Juric e addio immediato

Giungono sviluppi di rilievo sulla controversa posizione di un calciatore giallorosso, che potrebbe abbandonare Trigoria prima del previsto

La rivoluzione giallorossa tanto agognata nel corso dell’estate parrebbe non aver sortito gli effetti sperati dalla tifoseria capitolina, oramai delusa da una stagione iniziata tra drammi e caos, le cui prospettive, almeno in questo momento, non appaiono particolarmente rosee.

Se ai blocchi di partenza della stagione 24/25 i sostenitori giallorossi sembravano entusiasti della sessione di mercato compiuta dal nuovo direttore tecnico Florent Ghisolfi, a poche settimane dall’inizio del campionato, complice anche il violento terremoto che ha colpito società e panchina, la tifoseria parrebbe aver rintracciato una lunga serie di problematiche nel mercato svolto.

Gli oltre cento milioni di euro investiti dal gruppo Friedkin per tentare di tornare il più rapidamente possibile in zona Champions, secondo quanto manifestato dalla tifoseria giallorossa, non avrebbero sortito l’effetto sperato, a causa di alcuni paradossi presenti nella costosissima campagna acquisti diretta da Ghisolfi.

Difatti, a fronte di alcuni ruoli particolarmente affollati, vi sono altre zone del campo tragicamente sfornite, tra le quali spicca senza dubbio alcuno il ruolo di terzino destro. L’effetto di tale disarmonia da una parte costringerà Ghisolfi a rimboccarsi nuovamente le maniche in vista del calciomercato invernale, dall’altra potrebbe causare alcune fuoriuscite di coloro i quali, a causa di un sovraffollamento in alcuni ruoli, potrebbero risultare superflui.

Paredes al Boca già a gennaio: decisivo il colloquio con Juric

Le prestazioni di Leandro Paredes nel corso della sua seconda avventura da calciatore giallorosso sono state indubbiamente divisive: da una parte vi sono coloro i quali considerano Paredes un metronomo indispensabile per donare equilibrio e ritmo alla manovra giallorossa, dall’altra chi crede che il centrocampista argentino classe 1994 tenda più a rallentare il giro palla che altro, intermezzando le flemmatiche fasi di possesso con un’irruenza difensiva che spesso gli è costata dei severi provvedimenti da parte del direttore di gara.

Proprio in virtù della saturazione sopracitata – Manu Koné e Enzo Le Fée sembrerebbero promettere una ventata di aria fresca per il centrocampo giallorosso -, da alcune settimane si vocifera tra i vicoli della città eterna di un possibile ritorno di Paredes al Boca Juniors, dove crebbe calcisticamente sin dalla più tenera età.

Nel corso delle ultime ore il giornalista di ESPN Augusto César ha alimentato ulteriormente la curiosità nei confronti del tema ‘Paredes’, affermando che il numero 16 giallorosso sia in procinto di affrontare un colloquio a quattr’occhi con Ivan Juric, il quale dovrà comunicargli le gerarchie aggiornate, per permettergli di comprendere la frequenza del suo utilizzo in questa Roma e, dunque, scegliere se trasferirsi in Argentina già a partire dalla prossima sessione di mercato.