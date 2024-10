Caso Pellegrini, arriva la svolta UFFICIALE

Giungono direttamente dai canali social dello stesso Lorenzo Pellegrini aggiornamenti di rilievo in merito al controverso rapporto con la tifoseria

La stagione dell’AS Roma è stata indubbiamente caratterizzata da una serie di terremoti interni in grado di destabilizzare l’apparente equilibrio che la piazza romana credeva fosse stato conquistato con il rinnovo di Daniele De Rossi e l’approdo di Florent Ghisolfi all’interno centro sportivo Fulvio Bernardini.

Nel giro di poche settimane, tuttavia, l’intero assetto giallorosso è stato violentemente ribaltato a causa di alcune decisioni nette, capaci di generare rapidamente una serie di fazioni tra le fila della tifoseria.

Un contesto indubbiamente spiacevole per lo spogliatoio e i singoli calciatori, le cui ragioni e scelte sono state messe alla gogna mediatica sulla base di alcune speculazioni basate su voci di corridoio e dicerie varie.

Tanto per i nuovi arrivati, quanto per i veterani si è trattato certamente di un periodo turbolento, in cui persino la ‘fedeltà’ e la correttezza del proprio capitano sono state messe in discussione da una tifoseria in cerca di colpevoli per il brutale esonero di Daniele De Rossi.

Segnale di affetto da tifosi per Pellegrini: la risposta su Instagram

Nel corso delle settimane che hanno seguito la cacciata di DDR dal centro sportivo Fulvio Bernardini è andato in onda un vero e proprio accanimento nei confronti della figura di Lorenzo Pellegrini, a cui veniva manifestato il dissenso attraverso lunghe sessioni di fischi durante le partite e furiose manifestazioni di disapprovaizone sui social. Di recente, tuttavia, sembrerebbe essere cambiato qualcosa.

La conferenza stampa in cui Pellegrini ha tentato di chiarire la propria posizione nei confronti dell’esonero di Daniele De Rossi e la particolare passione manifestata in panchina nel corso di Monza-Roma deve aver smosso qualcosa in alcuni tifosi capitolini, i quali hanno mandato un chiaro segnale di riappacificazione al capitano giallorosso.

Sul proprio account Instagram, difatti, il centrocampista classe ’96 ha condiviso una storia in cui appare uno striscione con su scritto ‘Mai un passo indietro, sempre al tuo fianco Daje Lollo!’, a cui il numero 7 ha risposto con un cuore.