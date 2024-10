Dalla Juve all’Inter: 40 milioni per il cannoniere di Champions

Emergono novità in merito ad un profilo desiderato sia dalla Juventus di Cristiano Giuntoli che dall’Inter di Beppe Marotta

Se da una parte qualcuno potrebbe dirsi deluso a causa delle prestazioni della Juventus di Thiago Motta – la Vecchia Signora ha collezionato una preoccupante qualità di pareggi nel corso delle prime sette giornate di campionato, oltre ad aver messo in mostra un sistema tattico sensibilmente meno frizzante di quanto si sarebbero aspettati i ferventi sostenitori del Bologna dello scorso anno -, dall’altra vi è da considerare il plateale innalzamento del livello medio della massima lega italiana, testimoniato dalle difficoltà condivise anche da Napoli, Inter e dalle altre big nostrane.

I bianconeri, al netto dei quattro pareggi su sette match, sono a soli tre punti dalla nuova corazzata partenopea di Antonio Conte e ad un misero punto da quella che appena qualche settimana fa pareva la macchina perfettamente oliata di Simone Inzaghi. Parlando proprio dell’Inter di Beppe Marotta, la media età più alta della Serie A potrebbe iniziare a pesare sul rendimento nerazzurro, soprattutto considerando la mastodontica quantità di impegni presenti nel calendario.

La sensazione è che Inzaghi e colleghi siano continuamente divisi tra le aspettative della piazza milanese per quanto concerne il campionato e la tentazione di puntare forte sulla Champions League, per riassaporare l’ebrezza dei blasonati palcoscenici europei. Recentemente sono emerse delle indiscrezioni su una possibile operazione di mercato che avrebbe dell’incredibile e contribuirebbe a ringiovanire l’attacco nerazzurro.

L’Inter mette nel mirino Adeyemi

Il profilo che avrebbe stregato la dirigenza di Appiano Gentile risponde al nome di Karim Adeyemi, il quale, curiosamente, è stato il medesimo obiettivo di Cristiano Giuntoli sostanzialmente per tutta la sessione estiva di calciomercato.

La Juventus ha poi virato sul talento cristallino di Francisco Conceição, il quale sta mostrando brillantemente le proprie qualità tecnico-tattiche. Tuttavia, mentre la tifoseria bianconera continua a rivedere a ripetizione la giocata fuori dal mondo compiuta Conceição nel match vinto con il Lipsia, Adeyemi incanta il mondo intero proprio nella competizione europea più ambita, dove ha già fatto segnare tre marcature a suo nome.

Tuttavia la Juventus, nonostante l’approdo di Nico Gonzales e del sopracitato figlio d’arte portoghese, si trova ancora a riflettere sul gioiello classe 2002 del Borussia Dortmund, vista la mancanza di particolari opzioni per sostituire un Kenan Yildiz sinora non particolarmente luccicante. Nel corso delle prossime settimane, dunque, potrebbe accendersi il duello tra Marotta e Giuntoli per acquisire il cartellino di una calciatore in grado di spostare gli equilibri della Serie A.