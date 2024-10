La Roma lo scippa all’Inter: volo già prenotato

La Roma lo scippa all’Inter: i giallorossi sono alla ricerca di una figura fondamentale. E potrebbe arrivare proprio dai nerazzurri

I Friedkin hanno bisogno di una figura fondamentale, un elemento che deve, per forza di cose, arrivare a breve giro di posta. Sì, perché in una società come quella giallorossa, e con i proprietari che sono molto spesso distante da Trigoria, allora serve, eccome, un dirigente così importante.

Sì, in questo caso non parliamo di calciomercato, c’è tempo per quello con gennaio che comunque non è tanto lontano, ma parliamo di quella figura che deve prendere il posto di Lina Souloukou, ex CEO della Roma, che dopo l’esonero di De Rossi ha deciso di dimettersi. Un comunicato arrivato a poche ore dal debutto di Ivan Juric sulla panchina, in una domenica mattina già complessa per quello che era il momento che si stava vivendo dentro la squadra.

La Roma lo scippa all’Inter: Antonello nuovo CEO

E, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, in cima alla lista dei Friedkin ci è finito l’attuale amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello. Ieri ha compiuto 59 anni, e dentro la società nerazzurra si occupa principalmente dell’area finanziaria. Il giornale, spiega ancora, che da quando il club lombardo è passato in mano a Oaktree, allora il suo ruolo non è più centrale come lo era prima. Insomma, davanti ad una chiamata giallorossa potrebbe decidere di cambiare aria.

E chissà se domenica sera, visto che i nerazzurri saranno proprio impegnati all’Olimpico, non ci possa essere un primo approccio. In ogni caso, se Antonello è il primo in questa lista ristretta di personalità che potrebbero entrare presto dentro la società, non vengono persi di vista né Fenucci del Bologna né Carnevali del Sassuolo. Tre nomi per un posto, una poltrona per tre. Con il tempo che stringe anche sotto questo aspetto. Ci si aspetta un annuncio non tardissimo, ormai, visto il tempo che è passato dall’addio della dirigente greca.