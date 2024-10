Oltre il danno la beffa: addio Roma dopo il grave infortunio

Addio Roma dopo il grave infortunio, arriva la beffa dopo il grande danno. Immediate le ripercussioni sul calciomercato di Ghisolfi e non solo.

La Roma, da tempo alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, si trova ad affrontare una situazione complessa nel mercato. Dopo le speculazioni estive su possibili obiettivi in questo ruolo dopo la risoluzione consensuale di Rick Karsdorp, la squadra giallorossa aveva concentrato l’attenzione, tra i vari, anche su Tiago Santos del Lille.

Tuttavia, l’inaspettato infortunio del terzino portoghese ha scompaginato i piani di mercato non solo della Roma, ma anche di tante altre realtà che, con ingerenze nel mondo giallorosso, potrebbero presto risentire di tale situazione. Nella sessione di gennaio, si sperava in un’operazione che avrebbe rinforzato una zona del campo in cui attualmente l’unica vera opzione rimane Celik.

Il turco, utilizzato come quinto di centrocampo o come braccetto difensivo, non ha molte alternative, specialmente dopo l’infortunio di Saelemaekers, un altro giocatore che poteva garantire una certa flessibilità tattica. La speranza di allenatore e tifosi è quella di poter assistere alla tanto attesa esplosione di Saud Abdulhamid, che fin qui ha palesato più difficoltà che margini di miglioramento.

Calciomercato Roma, Ola Aina e Assignon come sostituti di Tiago Santos: le ultime

Tornando a Tiago Santos, il suo infortunio, confermato dal Lille con un comunicato ufficiale, rappresenta una battuta d’arresto non solo per la Roma, ma anche per squadre come Milan e Juventus, interessate al giovane portoghese. La diagnosi è chiara: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che terrà il giocatore lontano dal campo per diversi mesi.

In ottica Roma, adesso, non va sottovalutato quello che potrebbe essere il modus operandi del Lille, disperatamente alla ricerca di elementi che possano ovviare ad un’assenza così pesante e duratura sulla fascia destra. Non solo, quindi, la necessità di depennare il nome di Tiago Santos dalla lista degli obiettivi giallorossi, ma anche l’opportunità di assistere a collisioni di mercato, proprio tra i giallorossi e il Lille.

Il club francese, nello specifico, segue anche alcuni elementi finiti nel mirino della Roma nel recente passato. Tra questi, si segnalano Ola Aina e Assignon. Il primo è ben noto a Juric, che lo ha avuto ai tempi del Torino e potrebbe cercare di riportarlo da sé, prelevandolo dal Nottingam Forest. Assignon, come si ricorderà, ha rappresentato una sorta di filo rosso delle ultime settimane di calciomercato della Roma, quando Ghisolfi e colleghi, alla fine, non affondarono il colpo per assecondare le richieste del Rennes.