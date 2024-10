Ritorno choc per Souloukou: dietrofront Friedkin

Ritorno choc per Souloukou: l’ex CEO della Roma, che si è dimessa dopo l’esonero di De Rossi, potrebbe tornare in pista. Dietrofront dei Friedkin

Lina Souloukou era stata scelta dai Friedkin per il ruolo di amministratrice delegata. Una dirigente che conosce l’ambiente pallonaro, una dirigente che ha cercato di fare il meglio per la società fin quando è rimasta in carica.

Poi però è successo qualcosa, in quella settimana nella quale Daniele De Rossi è stato esonerato. Un rapporto che sicuramente si era leggermente incrinato tra le parti e che ha portato poi, nella mattinata di domenica a poche ore dal debutto di Ivan Juric sulla panchina, alle dimissioni. Un addio improvviso – nessuno si aspettava una decisione del genere – e soprattutto una lettera di addio accettata dai Friedkin. Rapporto chiuso? Macché. Perché se la Roma, al momento, è alla ricerca di una nuova figura che vada appunto a prendere il posto della greca, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina gli americani potrebbero riallacciare i rapporti con la Souloukou.

Ritorno choc per Souloukou: c’è l’Everton

Non c’è la possibilità, è evidente, di un ritorno alla Roma (i giallorossi come vi abbiamo raccontato prima hanno messo Antonello dell’Inter nel mirino), ma di un approdo all’Everton, l’altro club che i Friedkin hanno deciso di prendere in Europa.

Sarebbe un’operazione “curiosa” sentenza il quotidiano, anche per via di quelli che sono i recenti passati tra le parti. Un rumors, per il momento, non sembra esserci niente di più, ma quando qualcosa del genere esce fuori si deve sempre ricordare che un pizzico di verità c’è sempre. Quindi Souloukou potrebbe tornare dentro la galassia dei Friedkin dalla porta principale, con un ruolo di responsabilità importante all’interno di un altro club in mano agli stessi proprietari della Roma. Un dietrofront dei Friedkin. Clamoroso anche.