Roma, che pacco: avviso già recapitato a Juric

Roma, nuova frecciatina e messaggio chiaro a Juric: arriva l’annuncio che chiarifica ulteriormente le sue intenzioni.

Nelle ultime ore, la Roma è tornata al centro dell’attenzione mediatica per tutta una serie di ragioni, dopo i tanti e recenti eventi che avevano già scosso il mondo giallorosso. Rick Karsdorp, in particolar modo, ha riacceso le polemiche con alcune dichiarazioni riguardanti il suo rapporto complicato con José Mourinho, accusando l’ex allenatore di averlo pubblicamente definito “traditore” e di non essersi mai scusato.

Dopo l’addio di Mourinho e l’uscita di scena di De Rossi, la panchina della Roma è diventata sempre più instabile, con i due esoneri di fila che hanno contribuito a incrinare il rapporto tra la piazza e i Friedkin. Nonostante alcune vittorie, Juric sta affrontando una crescente pressione. I Friedkin osservano attentamente le sue prestazioni, mentre la tifoseria continua a mostrare segni di malcontento, alimentati da risultati che non rispecchiano le aspettative.

Sul fronte del mercato, come si ricorderà, non sono mancati impegni economici da parte della proprIetà, accusata, però, di scarsa tempestività e progettualità. In effetti, la chiosa del calciomercato è collimata con l’arrivo di Mats Hummels, difensore di grande esperienza, dopo il mancato ingaggio di Kevin Danso.

Hummels vuole giocare: post scherzoso ma veritiero su Instagram

Al netto dell’entusiasmo generato dall’approdo a costo zero di un giocatore di grande esperienza, il difensore tedesco non ha ancora esordito in campo, lasciando perplessi i tifosi. Nei giorni scorsi, aveva già pubblicato un post su Instagram con toni ambigui, lasciando intendere la sua insoddisfazione, seppur espressa in modo sornione, per la mancanza di spazio nel progetto giallorosso. A questo, si è aggiunto un ulteriore post nelle ultime ore, che sembra confermare la sua frustrazione per la situazione attuale.

Juric ha sempre assicurato nelle ultime settimane che sarebbe arrivato il momento ideale per l’esordio dell’ex Borussia Dortmund, ancora alla ricerca delle condizioni fisiche ideale. Intanto, in occasione del ricevimento di un premio UEFA per la scorsa Champions League, Hummels ha postato su Instagram delle foto con la recente didascalia, questa volta alludendo in modo ancora più esplicito alla volontà di essere simpatico e ironico rispetto alla questione.

“Più trofei Team of the Season della @championsleague che minuti giocati finora 👀 (Prendo sempre queste cose con umorismo, quindi per favore interpretatelo in questo modo 😄) Un po’ tardi per la festa, ma il pacco doveva ancora andare da Dortmund a Roma”.

Dietro ogni scherzo, però, lo si sa, si cela almeno un velo di verità: inutile dire quanto sia comune l’anelito di vedere Hummels in campo. Non dovrebbe mancare molto, come tutti si augurano. Chiedendoci cosa possa interpretare Juric quest’ennesimo messaggio e quanto Hummels possa finalmente trovare l’agognato spazio, questo il link del post.

