Roma-Inter, doppia assenza UFFICIALE: non ha recuperato

Allenamento mattutino per la Roma in vista della sfida all’Olimpico contro i Campioni d’Italia: due forfait sono ufficiali

Al ‘Centro sportivo Fulvio Bernardini’ di Trigoria i ragazzi di Ivan Juric si sono ritrovati nella mattinata di venerdì per la sessione di allenamento in vista della sfida all’Inter di domenica sera.

I timori legati ad una possibile assenza di Artem Dovbyk sono stati fugati: l’ucraino si è allenato regolarmente in gruppo, così come Paulo Dybala, ristabilitosi già nelle scorse ore.

Le ultime da Trigoria: l’esterno non ce la fa

Solo Alexis Saelemaekers e Stephan El Shaarawy non hanno partecipato alla sessione mattutina. Il ‘Faraone’, sul quale c’erano delle residue speranze per un recupero lampo in vista di domenica, non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio sofferto nell’ultima gara di campionato col Monza.

Considerando l’importanza della gara – la Roma non batte l’Inter all’Olimpico dall’ormai lontano 2016 – i mister croato è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile. In campionato è fondamentale recuperare il terreno perduto, quindi, anche se non certo nelle migliori condizioni, il bomber ex Girona partirà dal primo minuto.

Probabili invece alcune rotazioni in vista dell’impegno di giovedì in Europa League con la Dynamo Kiev: una sfida che potrebbe vedere Eldor Shomudorov in campo da titolare per far rifiatare Dovbyk. Possibile chance, in Europa, anche per Tommaso Baldanzi e Matìas Soulé, che invece contro l’Inter dovrebbero accomodarsi in panchina.