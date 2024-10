Allerta meteo, UFFICIALE: big match rinviato

Allerta meteo, dopo le prima indicazioni di ieri arriva anche la conferma ufficiale: pure il big match del campionato è stato rinviato

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia, con alcune zone della nostra Penisola che sono più colpite delle altre. Già da ieri sera, da parte di qualche comitato regionale, era arrivata una comunicazione ufficiale sul possibile rinvio di diversi match. E questa mattina sono arrivati degli aggiornamenti.

C’è una regione in particolare che sta subendo delle forti perturbazioni: la Calabria. E proprio il comitato regionale in questione, guidato dal presidente Saverio Mirarchi, ha deciso di prendere delle decisioni ufficiali nel merito. Sì, sono moltissime le partite che nella giornata di oggi non si giocheranno.

Allerta meteo, 15 partite non si giocheranno

Quella più importante è relativa al campionato di Eccellenza regionale: il big match tra Reggio Ravagnese e Isola Capo Rizzuto è già stato rinviato a data da destinarsi.

Ma non solo, ci sono anche due partite di Promozione (Mesoraca-Città di Amantea e Melito-Melicucco) che si recupereranno sicuramente nel mezzo delle prossime settimane. Sono cinque invece i match di Serie C2, calcio a 5, che sono già stati ufficialmente rinviati. Senza contare infine che altre 6 partite del campionato di Allievi Under 17 regionali non verranno disputate. Quindi il computo totale, per ora, è di 15 match che non verranno disputati. Ovviamente non saranno le uniche, purtroppo: il maltempo sta colpendo forte in quelle zone e anche il comitato regionale ha scritto nella propria nota apparsa sui canali social che questo conteggio è in costante aggiornamento. Quindi si prospetta un fine settimana davvero terribile, non tanto per il calcio, quello è un divertimento soprattutto tra i dilettanti, ma soprattutto per i problemi che ci potrebbero essere se le piogge saranno incessanti come sembra. Vi terremo sicuramente aggiornati.