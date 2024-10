Dalla Roma alla Bundesliga: 25 milioni per il jolly difensivo

Giungono aggiornamenti in merito ad una delle esigenze tecnico-tattiche più urgenti per il mercato invernali della Roma di Ghisolfi

Il chiacchierassimo approdo di Ivan Juric alla Roma ha generato un terremoto sia sul piano dell’umore della piazza romana, colpita nel profondo dal trattamento riservato a Daniele De Rossi, che su quello squisitamente tattico.

Difatti, quella che inizialmente appariva come una spiccata versatilità tattica di Daniele De Rossi (poi rivelatosi più confusione che altro) – il quale appariva in grado di passare dalla difesa a tre a quella a quattro senza particolari intoppi, persino a partita in corso -, è stata brutalmente disattesa dalle solide certezze di Ivan Juric, il quale difficilmente adotterà qualcosa di diverso rispetto al suo rinomato 3-4-2-1 (capace di mutare soltanto in un 3-4-1-2 o, in alcune fasi del match, in un 3-5-2).

La certezza che i giallorossi rimarranno schierati per l’intera stagione (a meno di un altro clamoroso esonero) con una difesa a tre, abbinata alla necessità di portare a Trigoria un nuovo terzino destro, costringerà Ghisolfi a rimboccarsi le maniche durante il mercato invernale. L’ideale, probabilmente, sarebbe un elemento in grado di svolgere sia il ruolo di terzino che quello di difensore centrale, così da assicurarsi un braccetto di destra versatile e un ricambio di pregio per eventuali necessità sulla fascia.

Singo nel radar del Borussia: si allontana Trigoria

Uno dei profili che sembrerebbe coincidere con sorprendente precisione a quanto affermato nelle scorse righe risponde al nome di Wilfried Singo. Attualmente in forze al Monaco, il classe 2000 gode di spiccate qualità sia dal punto di vista tecnico che sul piano fisico, il che gli permetterebbe di svolgere al meglio il ruolo che attualmente spetta ad Angelino dalla parte opposta della difesa.

Il 23enne ivoriano, tuttavia, ha visto crescere esponenzialmente il valore del proprio cartellino nel corso degli ultimi mesi, durante i quali diversi club del vecchio continente ne hanno odorato le potenzialità. Ecco infatti che, a fronte di un prezzo che inizia ad avvicinarsi pericolosamente ai 30 milioni di euro, pare che il Borussia Dortmund abbia inserito l’ex Torino nel proprio mirino, il che renderebbe complicato un affondo giallorosso.