Dalle parole ai fatti, Dybala via dalla Roma: accordo raggiunto

La Roma giocherà domani sera contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma prima bisogna registrare delle grosse novità che riguardano Paulo Dybala.

E’ arrivato finalmente il momento del campionato. Quest’oggi, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, tornerà infatti il campionato di Serie A e lo farà subito con un big match, ovvero la partita di questa sera dell’Allianz Stadium tra la Juve di Thiago Motta e la Lazio di Marco Baroni.

L’altra gara di cartello dell’ottavo turno di questo campionato, invece, si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico tra la Roma e l’Inter. Proprio per questa gara così importante per la sua squadra, di fatto, Ivan Juric potrebbe sorprendere tutti.

Il tecnico croato, a differenza di quanto circolati in questi giorni, potrebbe optare infatti di schierare una difesa a quattro domani contro l’Inter. Tuttavia, in attesa della sfida contro il gruppo agli ordini di Simone Inzaghi, in casa Roma bisogna segnalare delle ulteriori novità che riguardano il futuro di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, Paulo Dybala è pronto a trasferirsi al Galatasaray: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘hursozgazetesi’, infatti, Paulo Dybala è pronto per trasferirsi al Galatasaray, con il quale ha già raggiunto l’accordo. L’argentino, che potrebbe trasferirsi in Turchia anche già a gennaio, non rinnoverà il proprio contratto con la Roma di Ivan Juric.

Il Galatasaray, di fatto, è pronto a compiere un grande colpo dalla Serie A. Dopo Victor Osimhen, infatti, il club turco ha puntato le proprie fish su Paulo Dybala. Quest’ultimo, tra l’altro, prenderà il posto di un altro ex big della nostra Serie A che ha giocato con la maglia del Napoli: Dries Mertens.