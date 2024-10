Il report prima di Roma-Inter: è rispuntato a Trigoria

Allenamento mattutino per la Roma in vista dell’impegno domenicale contro l’Inter: il punto sulle condizioni dei calciatori

Giorno di allenamento di rifinitura per gli uomini di Ivan Juric in vista del big-match dell’Olimpico che vedrà i giallorossi sfidare la corazzata Inter. Dopo la sessione del venerdì, a cui ha partecipato tutto il gruppo con l’eccezione di Alexis Saaelemakers e Stephan El Shaarawy, il tecnico ha testato la condizione dei suoi a poco meno di 36 ore dalla partita.

Come raccolto dalla nostra redazione, Artem Dovbyk e Paulo Dybala hanno svolto tutta la seduta e possono ritenersi completamente recuperati per il match. La novità è arrivata dalle condizioni di un giocatore già vittima di un infortunio nelle settimane precedenti. È scattato un minimo d’allarme nello staff tecnico.

Le Fée, spunta il tutore: a rischio per il match?

Tornato a disposizione almeno per la panchina nell’ultimo match di campionato contro il Monza, Enzo Le Fée si era candidato ad una maglia da titolare per la sfida ai Campioni d’Italia. Molto probabilmente Juric lo avrebbe fatto accomodare in panchina, ma quanto visto nella mattinata di sabato al campo di allenamento preoccupa un po’ il croato.

Già vittima di un infortunio al legamento collaterale del ginocchio, il francese ha sfoggiato un tutore nella sessione mattutina di lavoro. Possibile un riacutizzarsi del dolore nella parte interessata, o forse una semplice precauzione. Juric valuterà con attenzione il tutto nelle prossime ore.