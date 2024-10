Il ritorno di Totti, la provocazione sorprende tutti: “Ci sta pensando”

Il ritorno di Totti. E’ bastata una frase dell’ex capitano giallorosso per scatenare un’ondata di commenti emozionati ed emozionanti.

Rappresenta il più grande antidepressivo giallorosso, oltreché il più grande giocatore della storia della Roma. Basta la parola, come recitava un vecchio slogan pubblicitario.

E nel momento in cui la proprietà americana ha deciso di mettere alla porta l’ultima bandiera della Roma, Daniele De Rossi, il solo evocare Francesco Totti riporta sui volti spenti, ed arrabbiati, dei tifosi giallorossi un sorriso che evoca vittorie, gioie, emozioni e lacrime incontrollabili. Il talento di Porta Metronia ha lasciato il calcio il 28 maggio 2017. Sono trascorsi poco più di sette anni che non hanno cancellato un solo fotogramma di quella giornata ‘indimenticabilmente dolorosa’ per il popolo giallorosso. Ora che la Roma non viaggia nei piani alti della classifica la sua assenza si fa sentire ancora di più. Chissà cosa darebbero i tifosi della Roma per rivedere in campo Francesco Totti. L’ex numero dieci della Roma nel documentario per i 100 anni del Corriere dello Sport ha parlato e ha detto ‘qualcosa’ che ha infiammato chi lo ha ascoltato.

Il ritorno di Totti. C’è l’annuncio

Basta una frase per riaccendere passioni addormentate da anni. E se a parlare è Francesco Totti il cielo è sempre più…giallorosso.

“Io con il livello che c’è adesso anche a 47 anni potrei continuare a giocare“, parola di capitano. E vuoi che due maestri di giornalismo come Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si facciano sfuggire un simile assist dell’ex fuoriclasse della Roma? Intanto il direttore del Corriere dello Sport non ha perso tempo e durante il programma Deejay Football Club su Radio Deejay ha annunciato ‘urbi et orbi’: “Con il livello così basso che c’è ora in campionato Francesco potrebbe tornare quando vuole. Anzi, io so che ci sta pensando“, parole riprese da corrieredellosport.it. Immaginate cosa ha potuto scatenare l’ultima frase di Ivan Zazzaroni. Fabio Caressa quasi incredulo e con Zazzaroni che ha insistito e rilanciato: “Lui con due tre mesi di allenamento cala dieci chili e fa 30 minuti a partita. Pensa che cosa sarebbe vedere il piede di Francesco ancora in campo. Ti dico, ci sta pensando, lo so per certo”. Roma, e la Roma, sognano, perché basta la parola, anzi due: Francesco Totti.